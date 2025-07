E mai ieftin, mai bun și mai sigur? Adevărul despre concediul în Bulgaria vs România în 2025

Pentru turiștii români, alegerea între litoralul autohton și cel bulgăresc a devenit o dilemă obișnuită. Bulgaria, “aflată la doi pași de România”, a fost preferată ani la rând datorită prețurilor mai mici și a calității serviciilor considerate superioare litoralului românesc. Pe de altă parte, autoritățile române au început să ia măsuri pentru îmbunătățirea ofertei interne, iar contextul economic recent a adus schimbări de prețuri și în Bulgaria. În continuare, vom compara cele două destinații la nivel de costuri, servicii și siguranță, bazându-ne pe date actuale din 2025, pentru a ajuta turiștii să decidă unde merită să își petreacă vacanța estivală.

Prețuri: Cazare, masă și distracții pe litoral

Cazare. Litoralul românesc și cel bulgăresc oferă opțiuni variate de cazare, de la vile și pensiuni la resorturi de 4-5 stele. În general, însă, oferta bulgărească all-inclusive este mai avantajoasă ca preț total al vacanței. De exemplu, încă din 2022, un sejur de 6 nopți la un hotel de 4 stele în Mamaia (mic dejun inclus) costa între aproximativ 577 și peste 2000 €, pe când la Sunny Beach (Bulgaria), la un hotel de 4 stele all-inclusive, costa între 561 și 1309 € pentru aceeași perioadă. Chiar și stațiuni mai accesibile din România, precum Eforie Nord, ajungeau la 600–2000 € (4 stele, mic dejun) versus 548–1404 € în Nisipurile de Aur (Zlatni Piasăți, Bulgaria) la 4 stele.

Diferențele s-au menținut și ulterior – în medie, pachetele de cazare din Bulgaria au rămas mai ieftine, mai ales raportat la faptul că multe includ toate mesele și facilități suplimentare. Pe litoralul românesc, hotelurile cu all-inclusive sunt puține (doar ~40-50, față de peste 300 în Bulgaria) și nu foarte ieftine, așa că turiștii plătesc adesea separat mesele și alte servicii.

Totuși, trebuie menționat că 2025 a adus scumpiri și la sud de Dunăre: dacă în trecut un sejur în Bulgaria putea fi cu până la 50% mai ieftin ca în România, în ultimul an prețurile la vecini au explodat, unele pachete aproape dublându-se față de vara 2024. Potrivit touroperatorilor, majoritatea tarifelor pe litoralul bulgăresc au crescut moderat, cu ~8–12% față de anul trecut, în linie cu inflația regională, Bulgaria rămânând totuși foarte competitivă ca raport calitate-preț. Recomandarea specialiștilor este ca turiștii să profite de oferte Early Booking sau Last Minute pentru a obține prețuri mai bune, în ambele țări. De altfel, pe litoralul românesc sezonul 2024 a adus și promoții menite să facă vacanțele ceva mai accesibile, semn că operatorii locali încearcă să reducă din decalaj – unele tarife au fost chiar ușor mai mici față de 2023, conform așteptărilor din industrie.

Variante la mâncare și băuturi

La capitolul mese, turiștii pot găsi atât variante convenabile, cât și localuri exclusiviste în ambele țări. În România, există plângeri frecvente despre prețuri „piperate” la restaurantele din stațiuni populare. De pildă, în zona Mamaia au fost semnalate preparate obișnuite cu prețuri foarte ridicate (un șnițel de pui la ~80 lei, o supă ~70 lei). Chiar și în Vama Veche unele terase practică tarife peste medie, deși în general nota finală depinde de renumele localului și de ce comanzi.

Alternativa pentru bugete reduse sunt autoservirile (impinge-tava) sau terasele de tip familial, unde și în Mamaia se găsesc meniuri cu două feluri de mâncare la 35–40 lei. În Bulgaria, oferta gastronomică de pe litoral este bogată și adesea mai ieftină raportat la cantitate și varietate. Vecinii dispun de mai multe restaurante (inclusiv cu specific pescăresc), beneficiind de pește și fructe de mare locale la prețuri accesibile. De exemplu, la celebra fermă de midii de la Dalboka (lângă granița cu România) în 2022, prețurile erau ~9 leva (≈23 lei) pentru o porție de icre sau o ciorbă de midii, 12 leva (30 lei) pentru midii natur și 40 leva (100 lei) pentru 250g de calcan – sume considerabil mai mici decât preparate similare în restaurantele de fițe de pe litoralul românesc.

Turiști români întorși recent din Sunny Beach relatează că o masă completă pentru două persoane (ciorbă + fel principal + garnituri și apă) i-a costat ~30 leva (circa 75 lei) la un restaurant de pe faleză, preț dificil de atins în stațiunile românești la un local comparabil ca amplasare. Desigur, și în Bulgaria există localuri exclusiviste (inclusiv cluburi de noapte unde băuturile pot fi scumpe), însă per ansamblu costul mesei în oraș rămâne mai prietenos cu portofelul. Un alt avantaj este varietatea: fiind o destinație internațională, litoralul bulgăresc oferă de la taverne pescărești cu midii și pește proaspăt, la restaurante cu bucătărie internațională, fast-food-uri și chiar opțiuni vegetariene/vegane în marile resorturi.

Transport local și divertisment

În ambele țări, cheltuielile de transport intern și agrement pot adăuga la bugetul de vacanță, însă cu diferențe. Pe litoralul românesc, mulți turiști folosesc mașina personală pentru a se deplasa între stațiuni sau spre obiective (acvariul din Constanța, cetăți din Dobrogea etc.), ceea ce implică costuri de parcare și combustibil. În stațiunea Mamaia parcarea publică este notoriu de scumpă – zona centrală tarifată cu 4 lei/oră, echivalentul a ~96 lei pentru 24 de ore. Dacă hotelul la care stai nu oferă loc gratuit, poți ajunge să plătești sume considerabile doar pentru parcare.

În schimb, în sudul litoralului românesc (Eforie, Olimp, Saturn etc.) tarifele de parcare erau mai rezonabile (3 lei/oră sau 15 lei/zi), autoritățile chiar suspendând temporar plata în 2022 pentru a încuraja turismul. De cealaltă parte, stațiunile bulgărești au reglementări proprii: de exemplu Albena împarte parcarea pe zone colorate – unele gratuite (zona galbenă), altele cu plată crescătoare până la 20 leva/zi (~50 lei) în zona verde, cea mai aproape de plajă. La Nisipurile de Aur, o zi de parcare la hotel costă ~10-15 leva (parcare exterioară), putând urca la 20-30 leva/zi în parcările subterane sau la hotelurile premium. Sunny Beach dispune de parcări largi, tarifele fiind în jur de 10-15 leva/zi la hoteluri sau ~3 leva/oră în parcările publice, deci comparabile cu cele din România, dacă nu chiar ușor mai mici.

În privința transportului în comun și taxiurilor, ambele destinații oferă variante: pe litoralul românesc există autobuze sezoniere între stațiuni (de ex. linia City Tour în Constanța-Mamaia) cu bilete ieftine, în timp ce în Bulgaria stațiuni ca Sunny Beach au mini-trenulețe turistice și autobuze locale care leagă stațiunea de Nessebar sau alte orașe, la prețuri modice. Taxiurile tind să fie mai ieftine în Bulgaria, însă turiștii trebuie să fie atenți la practicile locale (să negocieze sau să ceară pornirea aparatului, pentru a evita suprataxarea – o regulă valabilă de altfel și în România, în zonele turistice).

Plajă și agrement

O cheltuială semnificativă pe litoral este închirierea de șezlonguri și umbrele, mai ales pentru cei care nu vor să stea pe prosop pe sectorul “la liber”. Și aici constatăm diferențe notabile. Pe litoralul românesc prețurile variază mult în funcție de stațiune, amplasament și ziua săptămânii. În Mamaia Nord, de exemplu, în plin sezon 2022 un șezlong simplu costa 30 lei în timpul săptămânii și 40 lei în weekend, iar pentru un pat tip baldachin, cu saltea specială, unii turiști au plătit 100 lei în cursul săptămânii și până la 200 lei în weekend.

În Vama Veche, un șezlong pe o plajă amenajată ajungea la 50 lei/zi, în timp ce în stațiuni mai populare printre familii (Costinești, Eforie) tarifele erau între 25 și 40 lei. Prin contrast, în Bulgaria multe hoteluri includ accesul la plajă în prețul cazării – o facilitate importantă. De pildă, în Albena turiștii cazați în stațiune primesc gratuit 2 șezlonguri + o umbrelă (începând cu al treilea rând de la mare), plătind doar dacă doresc loc chiar lângă apă (aprox. 7 leva/șezlong, adică ~18 lei bucata). La Nisipurile de Aur, tariful uzual este ~10 leva (25 lei) pentru un șezlong, sau ~25 leva pentru setul de două șezlonguri + umbrelă.

Chiar și în aglomerata Sunny Beach, prețurile tipice pe plajele publice sunt 10–20 leva (25-50 lei) per șezlong, în funcție de zonă și de amenajare. Multe hoteluri de pe prima linie au însă sector de plajă privat unde oaspeții beneficiază de șezlonguri și umbrele gratuit – un avantaj pe care puține unități din România îl oferă. Astfel, din perspectiva costurilor cotidiene de plajă, Bulgaria iese din nou în avantaj pentru cei care aleg pachete la hoteluri ce includ astfel de facilități.

În privința distracțiilor și excursiilor opționale, oferta este bogată de ambele părți ale graniței, iar prețurile nu diferă drastic. Un parc acvatic (aqua park) de mari dimensiuni există atât la Mamaia (Aqua Magic), cât și la Sunny Beach sau Nessebar, tariful de intrare fiind în jur de 100-150 lei (20-30 €) pe zi de persoană, similar în ambele țări.

Excursiile organizate către atracții din apropiere – de exemplu Delta Dunării (dinspre litoralul românesc) sau Cap Kaliakra, Balcic, Nessebar (dinspre stațiunile bulgărești) – costă, în funcție de durată și ce include, în jur de 150-300 lei de persoană (30-60 €). De remarcat că unele atracții turistice emblematice pot fi vizitate pe cont propriu destul de ieftin: cetăți și mănăstiri dobrogene sau Muzeul Marinei din Constanța (în România), respectiv orașul vechi Nessebar (UNESCO) sau grădina botanică și castelul din Balcic (în Bulgaria) – toate accesibile cu sub 50 lei/persoană.

Per total, costurile de vacanță în Bulgaria tind să fie mai mici sau să includă mai multe servicii în pachetul de bază, în timp ce în România se poate ajunge la un buget similar sau mai mare plătind separat mesele și distracțiile. Firește, ofertele last-minute, perioadele early booking sau folosirea voucherelor de vacanță (valabile doar în România) pot modifica substanțial calculele, așa că turiștii sunt sfătuiți să își planifice din timp și să compare concret pachetele înainte de a decide destinația.

Calitatea serviciilor și infrastructura turistică

Ospitalitate și profesionalism

Una dintre marile diferențe raportate de turiști este atitudinea personalului din turism și calitatea serviciilor oferite. În acest sens, hotelierii bulgari sunt adesea apreciați ca fiind mai atenți cu clienții, iar raportul calitate-preț oferit de ei este considerat superior, după cum reiese și din relatările multor români care își fac vacanțele în Bulgaria. Lanțurile hoteliere de pe litoralul bulgăresc (de ex. HVD, Melia, etc.) se bucură de reputația unor standarde ridicate de curățenie, gastronomie și politețe a personalului.

Un factor important este experiența orientată spre turiști străini – de ani buni stațiunile bulgare primesc milioane de vest-europeni, ceea ce i-a forțat pe operatori să ridice ștacheta serviciilor. În România, deși situația s-a îmbunătățit față de acum 10-15 ani, încă apar reclamații privind profesionalismul personalului din unitățile de cazare sau restaurante, mai ales în vârf de sezon, când forța de muncă sezonieră este suprasolicitată. Pentru a combate aceste neajunsuri, autoritățile române au intensificat controalele și au încurajat pregătirea angajaților în industria ospitalității.

Un exemplu de măsură este „Comandamentul Litoral 2025” lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, prin care echipe de control verifică săptămânal respectarea drepturilor turiștilor în stațiuni, pe toată durata verii. Mesajul transmis de ANPC este că abaterile grave – de la mizerie în unități alimentare, la practici comerciale incorecte – vor fi sancționate dur (inclusiv cu închiderea activității până la 30 de zile în plin sezon pentru operatorii prinși că își înșală clienții). Această inițiativă sugerează că autoritățile recunosc problemele de calitate și încearcă să le corecteze, însă percepția generală rămâne că litoralul românesc mai are de recuperat la capitolul ospitalitate de nivel internațional.

Facilități și oferte turistice

Litoralul bulgăresc excelează la capitolul facilități integrate în resorturi. Așa cum menționam, Bulgaria are peste 300 de hoteluri de 3-5 stele cu regim all-inclusive, multe dintre ele adevărate resorturi cu parcuri acvatice proprii, centre spa, cluburi pentru copii, divertisment de seară și plajă privată.

Prin comparație, în România există sub 50 de hoteluri similare all-inclusive, iar majoritatea sunt de capacitate mai mică. Familiile cu copii găsesc deseori în Bulgaria facilități dedicate pe care „cu greu le găsesc în România” – de la water playgrounds și personal de animație, la politici foarte prietenoase: în Bulgaria copiii până la 12 ani beneficiază adesea de gratuitate totală (cazare în pat propriu + mese la all-inclusive ca adulții), pe când în România gratuitatea pentru copii e limitată (de regulă doar cazarea copilului mic fără pat suplimentar, iar pentru orice masă sau pat în plus se plătește aproape cât pentru un adult).

Aceste facilități incluse reduc mult stresul și costurile pentru părinți. De asemenea, multe hoteluri bulgărești au personal vorbitor de limbă engleză, germană, rusă și chiar română, fiind obișnuiți cu turiști internaționali, ceea ce sporește confortul comunicării.

În ceea ce privește curățenia și infrastructura plajelor, Bulgaria stă vizibil mai bine la standarde internaționale. Un indicator obiectiv este numărul de plaje certificate Blue Flag (Steagul Albastru) – certificare care atestă calitatea apei, curățenia nisipului, prezența salvamarilor, accesibilitatea și facilitățile de pe plajă. În sezonul 2024, litoralul bulgăresc avea nu mai puțin de 23 de plaje Blue Flag (plus un port de agrement certificat), în timp ce România avea doar 6-7 plaje Blue Flag pe tot litoralul.

Practic, Bulgaria își certifică anual de aproape patru ori mai multe plaje decât noi, ceea ce reflectă eforturile lor în asigurarea standardelor de mediu și siguranță. Un raport recent al autorității de turism din România subliniază că cele mai multe plaje autohtone nu oferă încă condiții satisfăcătoare turiștilor – de la lipsa dotărilor moderne, până la probleme de curățenie – și recomandă schimbări în modul de administrare a plajelor. S-au făcut totuși progrese: în ultimii ani plajele din Mamaia, Eforie, Costinești au fost lărgite prin proiecte europene, mărind considerabil suprafața de nisip disponibilă.

Însă acest proces a venit și cu provocări (nisipul nou depus are granulometrie mai mare, scoicile abundente deranjează turiștii – “nu avem cel mai fin nisip acum, dar lucrurile se vor schimba în timp” admitea un specialist). Pe de altă parte, unele stațiuni românești au cunoscut investiții recente în promenadă, iluminat, spații verzi (ex. faleza din Mangalia modernizată, centrul stațiunii Venus refăcut etc.), semn că infrastructura turistică se îmbunătățește treptat.

Diversitate și atracții turistice

Litoralul românesc are atuuri unice – găzduiește Delta Dunării la capătul nordic (un ecosistem UNESCO de o valoare inestimabilă) și are stațiuni cu personalitate distinctă: de la atmosfera boemă și nonconformistă din Vama Veche, la viața de noapte efervescentă din Mamaia sau la calmul stațiunilor balneo precum Mangalia (Bazele de tratament cu ape mezotermale și nămol sapropelic).

Bulgaria însă oferă mai multă diversitate naturală pe litoral: coasta bulgărească de ~370 km (față de ~80 km efectivi de stațiuni în România) combină marea cu zone de coastă împădurite și relief variat. De exemplu, stațiuni ca Sf. Constantin și Elena sau Balcic pun accent pe turism wellness și baze de tratament (spa) folosind izvoare minerale, tradiția balneară locală fiind valorificată intens. Alte zone, precum Obzor, îmbină marea și muntele – fiind situată la poalele Balcanilor, oferă peisaje deosebite și un aer mai curat, răcoros, benefic pentru sănătate. Plaja din Obzor are 8 km lungime și este recunoscută drept una dintre cele mai late și mai curate de pe litoralul bulgăresc, cu nisip fin și intrare lină în apă, ideală pentru familiile cu copii. În plus, stațiunea este liniștită și cochetă, fără aglomerația din Sunny Beach sau Nisipurile de Aur, ceea ce o face atractivă pentru cei care caută relaxare în natură și siguranță.

Pe litoralul românesc, stațiuni echivalente ca atmosferă ar putea fi Jupiter, Saturn sau Olimp, care sunt mai retrase și calme, însă întinderea lor e mai mică și oferta hotelieră mai limitată. Per total, la capitolul calitate a serviciilor și infrastructurii, Bulgaria a avut un avans considerabil, deși România începe să recupereze prin investiții și reglementări mai stricte. Opiniile experților confirmă că Bulgaria “oferă ceea ce promite pentru banii încasați”, lucru reflectat în gradul de ocupare ridicat al hotelurilor și în dorința românilor de a reveni pe litoralul vecin.

Între timp, segmentul de turiști care preferă în continuare litoralul românesc există (susținut și de voucherele de vacanță interne), însă aceștia sunt în principal fie familii ce apreciază proximitatea și obiceiul, fie tineri dornici de distracțiile “de la noi” – semn că mai este loc de îmbunătățiri pentru a recâștiga competitivitatea pe toate segmentele de public.

Siguranța turiștilor: Ordine publică, incidente și confort pentru familii

Atât România, cât și Bulgaria sunt destinații relativ sigure pentru turiști, fără riscuri majore dacă se respectă regulile de bază de precauție. Niciuna dintre țări nu se confruntă cu amenințări teroriste sau criminalitate gravă orientată împotriva turiștilor, astfel că gradul de siguranță perceput este în general bun. Totuși, există diferențe în modul de organizare a forțelor de ordine pe litoral și în tipul incidentelor care pot apărea, aspecte ce pot influența confortul (mai ales al familiilor cu copii).

Ordine publică și poliție turistică. Pe litoralul românesc, în fiecare vară autoritățile suplimentează efectivele de poliție, jandarmerie și pompieri pentru a face față afluxului de vizitatori. În 2024, Ministerul Afacerilor Interne a detașat peste 1000 de angajați MAI – aproximativ 630 de polițiști și 450 de pompieri – în stațiunile de la malul mării, în două serii, tocmai pentru a asigura un sezon estival în siguranță.

Acești polițiști suplimentari (inclusiv poliție rutieră, ordine publică, criminalistică) și pompieri/paramedici au fost trimiși din toată țara către județul Constanța pe durata verii, alături de personal medical de urgență, astfel încât intervențiile la nevoie să fie rapide și vizibilitatea forțelor de ordine sporită. S-au deschis inclusiv 24 de puncte temporare de lucru ale poliției în zonele cu număr mare de turiști, pentru ca patrulele să fie mereu aproape.

Acest comandament estival a avut loc și în 2025, semn că autoritățile române tratează serios siguranța turiștilor interni. În Bulgaria, conceptul de “poliție turistică” dedicată este relativ nou, dar în 2025 Ministerul Turismului de la Sofia a anunțat demararea unui proiect de înființare a unei astfel de structuri specializate. Scopul este de a reuni sub o comandă unică mai multe organisme (poliție economică, inspectorate fiscale, forțe de ordine locale) pentru a răspunde mai eficient problemelor din stațiuni, evitând situațiile când reclamațiile turiștilor sunt pasate între autorități și rezolvate lent. Până la implementarea completă a poliției turistice, Bulgaria practică de câțiva ani o colaborare internațională inedită: aduce polițiști străini în stațiunile de pe litoral, în plin sezon.

În vara 2025, pe litoralul bulgăresc patrulează și ofițeri din Germania, Polonia și România, care asistă poliția locală, în special în stațiunea Sunny Beach, frecventată de mulți turiști din aceste țări. Acești polițiști străini (îmbrăcați în uniformele țărilor lor) îi ajută pe turiștii vorbitori de altă limbă și descurajează eventualele comportamente infracționale, fiind prezenți în zonele de petrecere. Măsura a fost apreciată ca inovativă și benefică pentru sentimentul de siguranță al turiștilor.

Infracționalitate și incidente

Din fericire, infracțiunile grave împotriva turiștilor sunt rare atât în România, cât și în Bulgaria. Problemele care apar țin de obicei de furturi mărunte (gen pickpocketing, furturi de pe plajă sau din mașini) și de incidente izolate cauzate de consumul de alcool sau de aglomerație.

Pe litoralul românesc, de exemplu, poliția județului Constanța a raportat în iulie 2024 circa 357 de infracțiuni constatate într-o singură săptămână de vârf, însă majoritatea au fost fapte minore sau conflicte spontane apărute pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Autoritățile au menționat câteva episoade: o bătaie între turiști pe faleză la Eforie, un incident în trafic soldat cu amenințări, o altercație fizică la Constanța – toate rezolvate rapid de poliție, fără implicații pentru alți turiști. Astfel de incidente, deși sună alarmant ca număr, trebuie puse în contextul sutelor de mii de oameni aflați pe litoral (peste 180.000 de turiști erau prezenți într-un weekend de vârf din iunie 2024).

Violența stradală față de turiști este foarte rară; cazurile apar cel mai adesea noaptea, în preajma cluburilor sau a zonelor aglomerate, și implică localnici sau alți turiști certați cu legea. Poliția română are o abordare destul de strictă – patrulează intens zonele de promenadă și stațiunile cunoscute pentru cluburi (Mamaia, Vama Veche, Costinești), uneori cu efective de jandarmi călare sau polițiști undercover. În Bulgaria, stațiunea Sunny Beach are renumele unui paradis al petrecerilor pentru turiștii vest-europeni tineri, astfel că și acolo apar sporadic probleme cu turiști aflați sub influența alcoolului. Autoritățile bulgare au impus însă restricții (de exemplu, barurile din Sunny Beach se închid la ore rezonabile, consumul stradal de alcool este descurajat) și, cum am menționat, aduc poliție internațională în ajutor. Potrivit Ministerului britanic de Externe, turiștii sunt uneori vizați de hoți de buzunare în Sunny Beach și alte stațiuni mari, inclusiv în mijloacele de transport dintre Nessebar și Sunny Beach, așa că se recomandă vigilență – să nu își lase bunuri de valoare nesupravegheate pe plajă și să evite zonele întunecate noaptea.

De asemenea, au existat cazuri de înșelătorii în cluburile de noapte (așa-numitele “gentlemen’s clubs”), unde unii turiști au fost suprataxați și chiar amenințați dacă nu plătesc, atât în Sofia cât și în Sunny Beach. Astfel de situații pot fi evitate prin precauție (recomandarea e ca turiștii să frecventeze localuri cunoscute sau recomandate de hotel, și să fie atenți la nota de plată). În rest, spargerile de camere de hotel sunt foarte rare, mai ales dacă vă asigurați să încui balconul și ușa (în Sunny Beach s-au raportat totuși unele furturi din camere, semn că e bine de folosit seiful hotelului). Pe litoralul românesc, furturile din camere sunt izolate (majoritatea hotelurilor au supraveghere video și pază) – mai frecvent se înregistrează furturi din autoturisme sau direct de pe plajă, când turiștii își lasă telefoanele și banii nesupravegheați în timp ce fac baie.

Important de menționat, și siguranța pe plajă din punct de vedere medical: atât România, cât și Bulgaria au servicii de salvamar și puncte de prim ajutor pe litoral, însă densitatea și dotările lor diferă. România asigură salvamari pe majoritatea plajelor concesionate în sezon (de obicei în intervalul 8:00-18:00), dar există perioade sau zone unde echipajele sunt insuficiente.

În verile aglomerate apar din nefericire cazuri de înec – în 2023, de pildă, mai multe persoane și-au pierdut viața prin înec în mare în perioade când steagul roșu de valuri puternice a fost ignorat. Bulgaria are și ea salvamari, însă un avantaj este că multe resorturi mari dispun de proprii lor echipe de salvamari și asistență medicală pe plajă. După pandemie, cerința turiștilor pentru condiții sanitare și medicale a crescut, iar Bulgaria a investit în infrastructură medicală turistică – în marile stațiuni există centre medicale sau cabinete partenere unde se poate asigura asistență rapidă, iar hotelurile colaborează cu furnizori locali de servicii sanitare.

Multe hoteluri de lanț oferă chiar mici dispensare cu personal medical de urgență disponibil pentru turiști, un aspect care contribuie la liniștea mai ales a familiilor și a seniorilor. Siguranța a devenit un criteriu esențial în alegerea destinației, iar după pandemie turiștii români caută hoteluri cu asistență medicală permanentă, farmacii apropiate, standarde înalte de igienă și măsuri de prevenție, tendință de care Bulgaria ține cont în mod vizibil.

Confortul general al familiilor

Din punct de vedere al siguranței subiective – adică al sentimentului de liniște și lipsă de griji într-o stațiune – se poate spune că ambele destinații pot oferi vacanțe fără incidente pentru familii cu copii, cu condiția alegerii stațiunii potrivite profilului dorit.

Litoralul românesc este în general foarte sigur ziua; stațiuni ca Eforie Nord, Jupiter, Venus atrag în special familii și cupluri liniștite, având un ambient calm seara și foarte puține evenimente neplăcute raportate. Provocările pot apărea noaptea în stațiunile cu viață de noapte intensă (Mamaia – zona cluburilor din nord, Vama Veche – petreceri pe plajă până dimineața, Costinești – discoteci pentru tineret), unde zgomotul și aglomerația pot deranja familiile.

Bulgaria, având un litoral mai întins, și-a segmentat mai bine stațiunile pe public țintă. De exemplu, Albena este cunoscută ca stațiunea familiilor – liniștită, curată, cu trafic auto restricționat și hoteluri orientate spre pachete familiale (multe includ gratuit 1-2 copii în cameră, precum și programe de animație pentru cei mici). Obzor, menționat mai sus, este o altă stațiune foarte prietenoasă cu familiile, fără cluburi zgomotoase, cu plajă excelentă pentru copii și chiar posibilități de drumeții în natură. În schimb, dacă Sunny Beach este renumită pentru cluburi și baruri (orientate mai ales spre turiști străini tineri), familiile pot opta pentru zona de sud a Nessebarului sau Stațiunea Sveti Vlas din apropiere, unde atmosfera e mult mai calmă. Per ansamblu, Bulgaria oferă poate un sentiment de siguranță sporit familiilor datorită infrastructurii turistice bine puse la punct (hotelurile mari sunt ca niște mini-orașe supravegheate, cu personal pregătit să intervină), a plajelor certificate internațional și a eforturilor vizibile de a proteja turiștii.

România recuperează la acest capitol prin prezența tot mai activă a autorităților pe litoral – de la poliția națională și locală la ANPC și pompieri, toți fiind mobilizați vara pentru ca turiștii să fie în siguranță și mulțumiți. În plus, inițiative precum rezervarea unor sectoare de plajă gratuite 20% (proiect legislativ adoptat în 2023) ar putea crește confortul turiștilor cu buget redus, evitând supraaglomerarea unui singur tip de plaje.

Atât litoralul românesc, cât și cel bulgăresc au argumente pro și contra în 2025. România oferă familiaritatea limbii, apropierea de casă și unele locuri unice (Delta Dunării, atmosfera de Vamă Veche, tratamente balneare locale), iar investițiile recente și controalele intensificate indică o direcție de creștere a calității. Bulgaria, pe de altă parte, rămâne foarte atractivă prin pachetele all-inclusive cu numeroase facilități, prin prețurile încă competitive și prin infrastructura turistică matură, orientată spre confortul turistului. Pentru românii ce își doresc o vacanță fără griji, cu mese incluse și servicii de bun nivel la un cost predictibil, litoralul bulgăresc continuă să fie tentant – lucru confirmat de creșterea cu 35% a rezervărilor românești pentru Bulgaria în 2025 față de anul anterior. Pe de altă parte, cei care vor să redescopere litoralul românesc vor găsi în continuare stațiuni animate, evenimente și viață de noapte, dar și zone mai liniștite pentru relaxare, cu avantajul voucherelor de vacanță și al drumului mai scurt. Indiferent de alegere, documentarea atentă este esențială: comparați ofertele, verificați recenziile recente ale hotelurilor și țineți cont de nevoile personale (buget, copii, preferințe de divertisment) – astfel vă veți asigura o vacanță reușită atât pe litoralul românesc, cât și pe cel bulgăresc.

✅ De ce câștigă Bulgaria în 2025?