Dorin Junghietu: „Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă”

Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc la centrala de la Cernavodă din România. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că discuțiile sunt la faza incipientă, transmite moldpres.md

„Referitor la Nuclearelectrica, se poartă discuții pentru achiziționarea de energie electrică suplimentară de acolo. Sunt negocieri, discuții contractuale între companii. Și, corespunzător, da, Republica Moldova și-a exprimat și intenția de a participa la celălalt bloc de la Cernavodă. Discuțiile sunt în faza incipientă, trebuie să găsim modul de finanțare a acestei participații, dar inițiativa este foarte importantă, mai ales că energia nucleară este o energie sigură și o energie curată”, a declarat Dorin Junghietu, într-un interviu pentru RFI.

Ministrul a precizat că în prezent, Republica Moldova procură energiei electrică „la preț de piață” din România, inclusiv de la Nuclearelectrica, care deține Centrala nucleară de la Cernavodă.

„Republica Moldova achiziționează energie electrică din România la preț de piață. Este adevărat că până la 1 iulie Republica Moldova a beneficiat, la fel ca consumatorii finali din România, de prețuri plafonate. După 1 iulie, când s-a produs liberalizarea pieței în România, inclusiv Republica Moldova achiziționează energie electrică la preț de piață. Deci, nicio companie din România nu vinde Moldovei energie la un preț preferențial. Sunt contracte bilaterale care se încheie cu negocieri, dar nu primim energie gratis. Este un fals”, a spus ministrul moldovean al Energiei.

Din 1 ianuarie 2025, malul drept al Nistrului nu mai primește energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan, după ce concernul rus Gazprom a sistat livrările de gaze naturale în Republica Moldova. În aceste condiții, consumul este acoperit din surse interne și din import.