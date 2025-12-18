Doamne, ce durere!!! A plecat prematur la Ceruri pedagogul și antrenorul Vitalie Lohov… A lăsat în urma nu doar sportivi, dar și caractere…

Școala Sportivă Raională Soroca deplânge trecerea prematură și subită în neființă a pedagogului și antrenorului, Omului VITALIE LOHOV…

Ai fost antrenor de judo și sambo la Școala Sportivă din municipiul Soroca… Ai fost profesor la Liceul Teoretic Petru Rareș… Ai fost parte importantă a Școlii Sportive Raionale Soroca.

Pentru mulți copii ai fost mai mult decât un antrenor. Ai fost un om care a știut să asculte. Ai fost un om care a știut să îndrume. Ai crescut caractere, nu doar sportivi. Ai oferit timp, răbdare și sprijin sincer. Ai lăsat în urmă respect și recunoștință. Plecarea ta lasă un gol mare în inimile noastre.