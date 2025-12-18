Doamne, ce durere!!! A plecat prematur la Ceruri pedagogul și antrenorul Vitalie Lohov… A lăsat în urma nu doar sportivi, dar și caractere…

De către
OdN
-
0
880

Școala Sportivă Raională Soroca deplânge trecerea prematură și subită în neființă a pedagogului și antrenorului, Omului VITALIE LOHOV…

  Ai fost antrenor de judo și sambo la Școala Sportivă din municipiul Soroca… Ai fost profesor la Liceul Teoretic Petru Rareș… Ai fost parte importantă a Școlii Sportive Raionale Soroca.
 Pentru mulți copii ai fost mai mult decât un antrenor. Ai fost un om care a știut să asculte. Ai fost un om care a știut să îndrume. Ai crescut caractere, nu doar sportivi. Ai oferit timp, răbdare și sprijin sincer. Ai lăsat în urmă respect și recunoștință. Plecarea ta lasă un gol mare în inimile noastre.
Amintirea ta va rămâne vie prin cei pe care i-ai format. Dumnezeu să te odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndurerate

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCurs valutar, 18 decembrie 2025: euro este în ușoară scădere, iar dolarul ajunge la 16 lei și 90 de bani
Articolul următorUn mix de propagandă locală și narațiuni false pro-Kremlin. Ce domină spațiul informațional din stânga Nistrului?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.