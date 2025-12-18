Un mix de propagandă locală și narațiuni false pro-Kremlin. Ce domină spațiul informațional din stânga Nistrului?

Spațiul informațional din regiunea transnistreană continuă să fie dominat de mesaje alarmiste și narațiuni fabricate care prezintă Chișinăul ca o amenințare militară și un stat ostil propriilor cetățeni. Presa și reprezentanții administrației secesioniste vorbesc insistent despre pretinsa „militarizare” a R. Moldova, justificând astfel menținerea structurilor militare ilegale din regiune. În același timp, sunt amplificate mesajele propagandistice ale Kremlinului. Stopfals.md a analizat ce informații au circulat în spațiul informațional din stânga Nistrului în prima jumătate a lunii decembrie.

Analiza spațiului informațional din stânga Nistrului denotă că acesta continuă să fie controlat totalmente de administrația separatistă și cercurile economice influente din regiune, transmițând mesaje și narațiuni false, specifice discursului propagandistic, despre „militarizarea” R. Moldova, „dictatura de la Chișinău” sau „discriminarea transnistrenilor”.

Acestea sunt folosite pentru a induce frică, a justifica existența regimului separatist și a menține percepția unui conflict permanent între cele două maluri ale Nistrului. Chișinăul este portretizat ca agresor, în timp ce rolul prezenței militare ruse ilegale din regiune este ignorat sau minimalizat. În paralel, aceleași canale media și personaje publice promovează activ tezele Kremlinului despre războiul din Ucraina.

„Moldova se înarmează”

Narațiunea falsă despre așa-numita „militarizare” a Chișinăului este promovată cu regularitate în spațiul public din regiunea transnistreană, inclusiv de pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. „Militarizarea Republicii Moldova reprezintă o amenințare, mai ales în condițiile unui conflict nereglementat, a declarat recent Ignatiev, citat de presa din regiune. „Autoritățile Republicii Moldova aduc activ armament, majorând cheltuielile militare, a subliniat Vitalii Ignatiev. În ultimii ani, cheltuielile militare ale Republicii Moldova au crescut de patru ori”, afirmă agenția Новости Приднестровья și РАДИО 1 ПМР.

În realitate, R. Moldova are printre cele mai mici bugete pentru apărare din Europa. În 2023, de exemplu, bugetul pentru apărare al țării noastre a fost de peste 12 ori mai mic decât al Irlandei și de peste 60 de ori mai mic decât al Elveției, care la fel este stat neutru. Deși a crescut în mod constant în ultimii ani, circa jumătate din fondurile alocate bugetului pentru apărare sunt folosite pentru întreținerea forțelor armate și plata salariilor personalului militar: 53% în 2023 și 46% în 2024.

Stopfals.md a demontat anterior narațiuni false lansate de pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, dar și de propagandistul Andrei Safonov (deputat în așa-zisul soviet suprem) legate de așa-numita militarizare și înarmare a R. Moldova. Printre favoritele propagandei pro-Kremlin, aceste narațiuni sunt răspândite activ mai ales după invazia militară la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Moldova = „naționalism”, iar Transnistria este „raiul popoarelor”

O altă narațiune falsă promovată în regiunea transnistreană ține de așa-zisele „dictatură, naționalism și xenofobie” existente în partea dreaptă a Nistrului, prezentate în comparație cu „democrația” din stânga Nistrului. Astfel, canalul de Telegram Приднестровец a scris, cu referire la o prelegere publică a lui Krasnoselski, că „în lecție se subliniază că baza identității transnistrene a devenit coexistența de secole a diferitor popoare și culturi. O astfel de diversitate a format un mediu deschis, care exclude xenofobia, și a devenit un factor important de rezistență față de politica discriminatorie a autorităților Moldovei, precum și de creare a republicii moldovenești nistrene ca formă de protejare a egalității de drepturi și libertăților”. Postarea a fost publicată și pe câteva grupuri de Facebook dedicate regiunii transnistrene.

Prin acest tip de narațiuni se urmărește legitimizarea secesionismului, justificată prin necesitatea de a proteja drepturilor anumitor minorități. În realitate, numeroase rapoarte și studii naționale și internaționale arată că drepturile omului sunt frecvent încălcate în regiunea transnistreană. O analiză recentă a organizației Promo-Lex menționează încălcări ale drepturilor fundamentale, militarizarea mediul școlar și universitar din regiune, mimarea democrației și a alegerilor libere.

Multiplicarea narațiunilor Kremlinului despre războiul din Ucraina

Spațiul informațional din regiune abundă în informații false și narațiuni propagandistice promovate intens de Kremlin privind războiul din Ucraina. În prima săptămână a lunii decembrie, Ucraina a continuat să fie prezentată în sursele media din regiune ca un stat în colaps, cu lideri corupți și controlați din exterior și s-a insistat pe „dreptul istoric” al Rusiei asupra unor mari orașe ucrainene (precum Odesa și Mykolaiv).

Canalul Приднестровец mai afirmă (citând surse anonime și fără a prezenta dovezi) că liderii europeni l-ar presa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să respingă planul de pace propus de administrația Trump și că liderul de la Kiev ar fi fost implicat în scheme de corupție.

Propagandistul Safonov intoxică spațiul public

În această perioadă, a continuat să iasă la rampă și deputatul așa-numitului soviet suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov, cunoscut pentru activitatea sa de propagandist. El a lansat mai multe falsuri și acuzații neprobate la adresa Chișinăului și a Occidentului, inclusiv că autoritățile moldovene ar fi vinovate de blocarea procesului de negocieri în formatul 5+2 și a discuțiilor în formatul 1+1.

De fapt, negocierile în formatul 5+2 nu au mai avut loc din 2019, și nu pentru că ar fi fost blocate de Chișinău, ci pentru că părțile nu puteau identifica soluții pe un șir de chestiuni. După 2022, formatul respectiv de negocieri practic nu mai există, în condițiile în care două părți implicate (Rusia și Ucraina) se află în stare de război.

La fel ca autoritățile ruse și canalele propagandistice, Safonov a afirmat în aceeași postare că drona care a căzut pe o încăpere auxiliară din Cuhureștii de Jos (raionul Florești) ar fi fost pusă acolo de serviciile moldovenești pentru a provoca un conflict cu Moscova.

„Discriminarea” studenților, o nouă acuzație fără probe

Sursele media de la Tiraspol, controlate de autoritățile nerecunoscute din regiune, acuză Chișinăul că ar pune piedici și presiuni asupra studenților din stânga Nistrului. „Studenții și cadrele didactice din Transnistria sunt discriminați și supuși presiunii în aeroportul din Chișinău”, a scris ТСВ Приднестровье (post TV controlat de compania Sheriff a oligarhului Victor Gușan), făcând referire la o rundă de discuții a grupurilor de lucru de la Chișinău și Tiraspol pe subiectul educației. Postarea este însoțită de o fotografie cu un grup mare de persoane stând la coadă, aparent pe Aeroportul Internațional Chișinău, însă categoriile de vârstă ale persoanelor din imagine nu confirmă faptul că ar fi vorba de studenți.

O afirmație similară (de asemenea fără explicații și exemple concrete) se face și într-un comunicat al așa-zisului minister de externe din stânga Nistrului. Cu referire la aceeași reuniune și la acuzațiile Tiraspolului, Biroul pentru Politici de Reintegrare menționează că tinerii și copiii din regiunea transnistreană beneficiază de toate oportunitățile oferite de cadrul normativ național: acces la instituțiile educaționale de pe malul drept, programe de studii peste hotare conform standardelor europene și sistemului de la Bologna, precum și posibilitatea integrării pe piața muncii. În același timp, Chișinăul a subliniat necesitatea încetării oricăror forme de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din cele opt școli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare ilegale.

Dana Ciobanu, Stopfals.md