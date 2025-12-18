Așa se apără pacea: prin reguli clare și prin curajul de a spune că răul are consecințe.

Maia Sandu a fost zilele trecute la Haga, unde a participat la instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina.

– Comisia este un mecanism internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Se va ocupa de examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Comisia va examina, evalua și soluționa cererile depuse și va stabili, pentru fiecare caz în parte, cuantumul despăgubirilor datorate.

– Este al doilea instrument internațional după ce în 2023, la Reykjavik, a fost creat un Registru de Daune pentru Ucraina. Prin ele, Rusia va fi trasă la răzpundere pentru toate crimele comise în Ucraina. La Registru sunt deja depuse zeci de mii de cereri de examinare ale ucrainenilor. E bine. Bravo ucrainenilor.

– Întrebarea este de ce autoritățile de azi ale Republicii Moldova nu pun problema, așa cum o pun ucrainenii, acoperirii pierderilor suferite de stat și populație de pe urma războiului de agresiune al rușilor din 1992 și în toată perioada de peste 30 de ani de ocupație a teritoriului său? O acțiune politico-juridică a R. Moldova cu promovare la nivel internațional se impune la modul imperativ și de f. multă vreme.

– Există în sensul acesta un dosar și o hotărâre CEDO în cauza „Ilașcu… împotriva R. Moldova și F.Rusă” din 08.07. 2004 unde agresiunea rusă este demonstrată juridic;

– există o hotărâre neglijată a Parlamentului R. Moldova din 25 mai 1992 în care zona controlată de F. Rusă este declarată teritoriu ocupat;

– există jertfe, există martori, există dovezi, există pierderi enorme puse pe umerii populației statului în întregime.

-Există instituții și există funcționari care ridică lunar salarii mult peste cel mediu…

Știți ce nu există? Nu există voință politică la nivelul primelor instituții ale statului!!!

Da, voință politică, cea pe care o admirăm la Zelenski.

La Haga, Maia Sandu a vorbit despre importanța tragerii la răspundere a Federației Ruse pentru crimele comise împotriva Ucrainei. Citat: „Această responsabilitate este importantă nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește. Când un stat încalcă legea și distruge viețile altora, trebuie să răspundă. Așa se apără pacea: prin reguli clare și prin curajul de a spune că răul are consecințe. Moldova sprijină această comisie…”

– E foarte bine, corect și curajos spus. E bine că R. Moldova sprijină cauza Ucrainei în dorința ei de a-și face dreptate și de a impune agresorul să plătească.

– Dar cine este gata să sprijine cauza R. Moldova, dacă suferința și pierderile ei nu sunt internaționalizate și promovate cu aceeași tărie în același Consiliu al Europei, cu Registrul lui de Daune și Comisie de Reclamații?

(În imagini: 1. Conferința de creare a Comisiei de la Haga; 2. Gospodărie din R. Moldova distrusă de un atac rusesc cu rachete în 1992. Foto, Mihai Vengher)

Valeriu SAHARNEANU