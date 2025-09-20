Podcast OBSERVATORUL: Despre dezinformare și gândirea critică în preajma alegerilor parlamentare cu Petru Macovei / VIDEO

În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 observăm o avalanșă tot mai mare de dezinformare și răspândire a zvonurilor care au scopul destabilizării Republicii Moldova. Minciuni crase, sperietori și tot felul de pseudo articole inundă internetul pe diferite platforme, încât un consumator de informații cu greu mai distinge ce este fals și ce este adevărat.
Despre aceasta am vorbit în cadrul Podcastului OBSERVATORUL cu Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente. Vizionare plăcută!
