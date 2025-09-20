Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 septembrie: zi călduroasă și cer senin spre seară

Vadim Șterbate
Sâmbătă, 20 septembrie, locuitorii din nordul țării se vor bucura de o vreme plăcută, cu temperaturi de până la +23°C în timpul zilei. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Spre seară, condițiile meteo se vor îmbunătăți și mai mult: cerul va fi senin, fără precipitații, iar temperatura se va menține la un nivel confortabil, de aproximativ +17°C. Ziua promite să fie ideală pentru activități în aer liber, cu o atmosferă caldă și lipsită de ploi – o adevărată zi de toamnă blândă.


Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

