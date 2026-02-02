Detenție pe viață, pentru comiterea unui dublu omor

Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025.

Mai exact, inculpatul cu complicii săi erau specializați în atacuri armate în scop de sustragere a bunurilor.

Astfel, în noaptea lui 25 mai 2002, inculpatul, împreună cu doi complici, au rupt gratiile geamurilor și au pătruns ilegal în locuința a doi soți din Grătiești, fiind echipați cu măști și mănuși, având scopul de a sustrage o sumă importantă de bani.

Bărbatul, una din victime, a opus rezistență, efectuând o împușcătură în direcția unuia din complici, ultimul decedând pe loc.

Chiar și rezistența opusă, nu i-a oprit pe atacatori să ducă intenția până la capăt. În desfășurarea infracțiunii, soții au fost împușcați mortal de făptuitori. După comiterea crimei, aceștia au sustras suma de 200 000 lei și au părăsit locul faptei.

Mai mult, un an mai devreme, inculpatul a comis un alt atac tâlhăresc similar împreună cu alte persoane în mun.Chișinău.

În acel caz, victimele (soț și soție) au rămas în viață. Făptuitorii solicitaseră 20 000 de dolari de la aceștia. După ce i-au maltratat cu bâte din lemn, le-au sustras toții banii și bijuteriile care le-au găsit în casă.

Inculpatul s-a eschivat peste 23 de ani de la răspunderea penală, fiind anunțat în căutare internațională.

Pe lângă infracțiunea principală de omor intenționat, inculpatul a fost învinuit și pentru alte fapte comise începând cu anul 1999: tâlhărie, furt, deținerea și procurarea ilegală de arme și muniții interzise, folosirea documentelor oficiale false, precum și pentru trecerea ilegală a frontierei de stat prin zone neautorizate.

În context, învinuitul a utilizat un pașaport fals cu datele de identitate ale unei persoane de cetățenie ucraineană.

Acesta a traversat de mai multe ori frontierele diferitor state, în baza pașaportului menționat, iar la 05.02.2025, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Cazul confirmă că, indiferent de timpul scurs de la comiterea infracțiunii, autoritățile de drept continuă să depună eforturi susținute pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor.