„Moldovencele chiar sunt frumoase” – de la Jeffrey Epstein măgulire

Republica Moldova și femeile din țară apar menționate în documente asociate lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni și decedat în închisoare, dar și în corespondența fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák. În ianuarie 2019, aflat în vizită oficială la Chișinău, Lajčák îi transmitea lui Epstein salutări din „Moldova iubită” și menționa că „fetele sunt chiar frumoase”, transmite tv8.md.

Miroslav Lajčák a activat recent ca și consilier al prim-ministrului slovac Robert Fico, însă și-a prezentat demisia pe 31 ianuarie, în contextul scandalului legat de legăturile sale cu Epstein.

Inițial, Lajčák a negat orice faptă ilegală, descriind comunicările ca fiind informale și vesele, iar ulterior și-a oferit demisia pentru a preveni ca prim-ministrul să suporte costuri politice, conform relatărilor din presa slovacă .

„Nu pentru că am făcut ceva criminal sau lipsit de etică, ci pentru ca el să nu suporte costuri politice pentru ceva ce nu are legătură cu deciziile sale”, a declarat Lajčák, potrivit Politico.

Între 2012 și 2020, Miroslav Lajčák a ocupat funcția de ministru de externe al Slovaciei. Totodată, între 2017 și 2018, a prezidat cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a ONU, iar în 2019, din ianuarie până în decembrie, a fost președinte în exercițiu al OSCE.