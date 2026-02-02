Primăria Soroca este printre autoritățile publice care vor putea atrage bani europeni

  Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a finalizat procesul de selecție a primăriilor participante în cadrul programului „Integrarea europeană prin dezvoltare locală – creșterea accesului autorităților publice locale la oportunități de finanțare pentru proiecte infrastructurale”.

Printre cele douăzeci și șase de primării care vor beneficia de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de atragere și gestionare a finanțărilor destinate proiectelor de dezvoltare este și primăria Soroca.

 


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

