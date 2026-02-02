Primăria Soroca este printre autoritățile publice care vor putea atrage bani europeni

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a finalizat procesul de selecție a primăriilor participante în cadrul programului „Integrarea europeană prin dezvoltare locală – creșterea accesului autorităților publice locale la oportunități de finanțare pentru proiecte infrastructurale”.

Printre cele douăzeci și șase de primării care vor beneficia de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de atragere și gestionare a finanțărilor destinate proiectelor de dezvoltare este și primăria Soroca.