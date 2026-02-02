Măsuri de prevenire în sectorul locativ desfășurate de salvatori și pompieri în municipiul Soroca / GALERIE FOTO

De către

În scopul reducerii riscului de incendii și al protejării vieții și bunurilor cetățenilor pe parcursul sezonului rece, personalul Direcției Situații Excepționale a municipiului Soroca, în comun cu pompierii din cadrul USP Soroca, Angajații IP și lucrătorii APL, asistenții sociali, continuă desfășurarea măsurilor de prevenire în sectorul locativ.

Recent, astfel de acțiuni preventive au fost realizate în localitățile Ocolina și Zastînca. Salvatorii și pompierii au informat populația despre regulile de securitate la utilizarea sobelor, coșurilor de fum, precum și a utilajelor și cazanelor alimentate cu gaz.

Scopul acestor activități este prevenirea incendiilor, intoxicațiilor cu monoxid de carbon și a altor situații de risc, care apar frecvent în perioada rece din cauza exploatării necorespunzătoare a sistemelor de încălzire.

Reprezentanții Direcției Situații Excepționale au atras atenția cetățenilor asupra necesității:

verificării periodice a sobelor și coșurilor de fum;

curățării acestora înainte și pe parcursul sezonului rece;

evitării supraîncălzirii sobelor;

folosirii corecte și sigure a cazanelor și instalațiilor pe gaz;

aerisirii încăperilor pentru prevenirea acumulării monoxidului de carbon.

Acțiunile de prevenire vor continua pe tot parcursul perioadei reci în localitățile din raionul și municipiul Soroca.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste responsabilitate și să respecte cu strictețe regulile de securitate, contribuind astfel la siguranța propriilor familii și a comunității.