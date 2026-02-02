Oficial! Toate drumurile din Republica Moldova sunt practicabile

Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș.

În ultimele 24 de ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic și a tuturor utilizatorilor de drum, informează andsa.md.

Menționăm că, în cursul nopții precedente, drumarii au intervenit, la necesitate, în Florești, Sîngerei și Ștefan Vodă, pe traseele R30, R31 și G34. În cadrul acestor acțiuni au fost distribuite peste 20 tone de material antiderapant, fiind implicate 4 utilaje speciale.