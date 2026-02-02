Întrevedere între conducerea Platformei Reîntregirii Naționale și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate

Comunicat de presă

Platforma Reîntregirii Naționale anunță desfășurarea unei întrevederi politice între conducerea PRN și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dedicată aplicării prevederilor Declarației comune PAS – Blocul electoral BUN privind unitatea forțelor pro-europene pentru câștigarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

În cadrul discuțiilor, părțile au subliniat că unitatea forțelor pro-europene nu poate fi una formală sau conjuncturală, ci trebuie să se bazeze pe claritate doctrinară, coerență identitară și asumare politică explicită. A fost evidențiat rolul esențial al colaborării dintre guvernarea pro-europeană și societatea civilă activă, în special cu segmentul unionist reprezentat de PRN, ca pilon strategic în consolidarea ireversibilă a parcursului european și a integrării definitive a Republicii Moldova în spațiul românesc.

PRN a reiterat poziția sa principială, conform căreia integrarea europeană a Republicii Moldova nu poate fi separată de afirmarea deplină a identității românești, consacrată în Declarația de Independență din 27 august 1991 și confirmată de realitatea istorică, culturală și lingvistică a majorității populației. În acest context, PRN insistă asupra faptului că Unirea Republicii Moldova cu România reprezintă cea mai sigură, rapidă și ireversibilă cale de integrare europeană, oferind garanții reale de securitate, stabilitate instituțională și apartenență definitivă la spațiul valoric și juridic al Uniunii Europene.

Reprezentanții PRN au transmis conducerii PAS proiectul „Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale”, solicitând asumarea acestuia de către majoritatea parlamentară PAS sub forma unei inițiative legislative. PRN consideră că evitarea unei asemenea asumări politice perpetuează ambiguități identitare, exploatate sistematic de forțele anti-europene și pro-ruse, cu efecte directe asupra securității și coeziunii statului.

Părțile au convenit asupra instituirii unui mecanism permanent de dialog politic între PAS și PRN, orientat spre implementarea efectivă – nu doar declarativă – a prevederilor Declarației comune din 22 septembrie 2025. Acest mecanism va urmări promovarea unor politici educaționale, culturale și informaționale coerente, menite să reflecte adevărul istoric, să combată falsificările ideologice și propagandistice și să reafirme valorile identitare românești ale statului, în concordanță cu principiile fundamentale ale Declarației de Independență.

De asemenea, PRN a subliniat necesitatea trecerii de la formule simbolice la decizii politice concrete, prin inițierea și semnarea unui Acord de colaborare privilegiată între Republica Moldova și România, ca etapă strategică intermediară, menită să creeze un spațiu comun economic, social, educațional, cultural și natural. Un asemenea acord este privit de PRN ca un instrument de apropiere structurală ireversibilă, cu impact direct asupra accelerării integrării europene și consolidării securității regionale.

Platforma Reîntregirii Naționale își reafirmă angajamentul ferm pentru unitatea forțelor pro-europene pe baze principiale, pentru depășirea definitivă a ambiguităților identitare și pentru promovarea fără echivoc a opțiunii Unirii ca soluție strategică de viitor. PRN va continua să susțină aceste obiective atât în dialogul politic, cât și în raport cu opinia publică.

Chișinău, 02 februarie 2026