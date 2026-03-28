Despăgubiri de 6 mln de dolari pentru o tânără dependentă de rețele. Meta și YouTube, pierd un proces în SUA

Companiile Meta și Youtube au fost găsite responsabile într-un proces pentru dependența de rețele sociale, care a avut loc în SUA. Acestea au fost acuzate că au proiectat în mod intenționat produse care creează dependență. Juriul american a hotărât totodată miercuri că aceste companii de tehnologie s-au făcut responsabile și de neglijență, cât și de faptul că nu au oferit avertismente adecvate privind potențialele pericole ale produselor lor.

Juriul a acordat reclamantei, o tânără în vârstă de 20 de ani, despăgubiri în valoare de 6 milioane de dolari, dintre care Meta trebuie să plătească 70%, iar YouTube restul. Juriului din Los Angeles i-au fost necesare aproape nouă zile de deliberări pentru a ajunge la verdict. Acest proces, privind presupusele efecte nocive ale rețelelor sociale asupra tinerilor, a fost primul de acest tip care a ajuns într-o instanță din SUA.

Pe parcursul procesului de șase săptămâni, desfășurat la Curtea Superioară din Los Angeles, jurații au audiat directori de top de la Meta și YouTube, avertizori de integritate, experți în rețele sociale și dependență, precum și pe tânăra aflată în centrul procesului, care a fost identificată în documentele judiciare doar prin inițialele KGM, scrie presa internațională.

Reclamanta a declarat că a devenit dependentă de YouTube la vârsta de șase ani și de Instagram la nouă ani, lucru care, potrivit mărturiei sale, a avut efecte dăunătoare asupra stării sale de bine. Ea a spus că, până la vârsta de 10 ani, devenise deprimată și ajunsese să recurgă la automutilare din această cauză.