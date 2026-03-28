Recomandări ce pot reduce riscurile pentru sănătatea publică în cazul unor izbucniri de gripă aviară la păsări

Agenția Națională pentru Sănătate Publicăvine cu recomandări pentru populație, în contextul depistării unui focar de gripă aviară A(H5N1) la păsări sălbatice pe râul Nistru, în apropiere de satul Pohrebea.

Riscul de răspândire la oameni a acestei tulpini rămâne scăzut, aproape toate cazurile de infecție cu virusul A(H5N1) fiind asociate contactului apropiat cu păsări vii sau moarte infectate, sau cu medii contaminate cu virus.

Reiterăm măsurile care pot reduce riscurile pentru sănătatea publică în urma unor izbucniri de gripă aviară la păsări:

evitați sursele de expunere ori de câte ori este posibil (contactul cu păsările sălbatice, cu păsările de curte care par bolnave, sau sunt moarte; cu suprafețele care par a fi contaminate cu fecale de la păsări sălbatice sau domestice); spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales după contactul cu păsările; în lipsa apei și a săpunului se spală mâinile cu alcool sanitar; supravegheați copiii, nu-i lăsați să se joace cu păsări moarte sau bolnave; când preparați hrana, spălați-vă pe mâini înainte, între și după manipularea alimentelor crude și a celor prelucrate termic; carnea de pasăre, ouăle, trebuie prelucrate termic timp îndelungat la temperatură corespunzătoare, deoarece virusurile gripale sunt distruse prin prelucrare termică la mai mult de 70°C; evitați contactul dintre păsările sălbatice și păsările de curte vii; dacă aveți febră după contactul cu păsările, adresați-vă de urgență la medicul de familie.