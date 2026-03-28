Vaticanul cere oprirea războiului pentru a putea fi sărbătorită Săptămâna Mare la Ierusalim

De către
OdN
-
0
14

   Secretarul de Stat al Vaticanului, Pietro Parolin, a cerut joi, cu ocazia Săptămânii Mari, „încetarea acestei nebunii care este războiul”, exprimându-și speranța că vor putea fi celebrate, cel puțin în interior, riturile de la Ierusalim, după anularea acolo a procesiunii din Duminica Floriilor ca urmare a războiului cu Iranul, transmite moldpres.md cu referire la agerpres.ro

„Paștele este sărbătoarea păcii, pacea Domnului Înviat. Și este o ocazie specială pentru a reînnoi apelul de a pune capăt acestei nebunii care este războiul”, a spus Parolin la un eveniment la Vatican.

Cât despre riturile Săptămânii Mari din Țara Sfântă, după ce procesiunea din Duminica Floriilor a fost anulată din motive de securitate, cardinalul și-a exprimat dorința „să poată fi celebrate în interior măcar riturile Săptămânii Mari, în Biserica Sfântului Mormânt”.

Întrebat de jurnaliști dacă războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului s-ar putea încadra în conceptul de „război just”, Parolin a făcut trimitere la cuvintele rostite în urmă cu câteva zile de cardinalul Robert McElroy, arhiepiscop de New York. „A spus «nu» și cred că este corect”, a subliniat Secretarul de Stat al Vaticanului.

El a fost de asemenea întrebat despre cererile de celebrare cu liturghia anterioară Conciliului Vatican al II-lea, respectiv Liturghia Tridentină sau „Vetus Ordo”, după ce Papa Leon al XIV-lea a cerut, într-un mesaj adresat episcopilor francezi, „includerea generoasă a celor care sunt sincer atașați” de această formă tradițională.

„Liturghia nu trebuie să devină o sursă de conflict și diviziune între noi. Este vorba despre găsirea unei formule care să poată satisface nevoi legitime. Cred că acest lucru se poate realiza fără a transforma liturghia într-un câmp de luptă”, a spus Pietro Parolin.

De când Israelul și Statele Unite au lansat bombardamentele asupra Iranului pe 28 februarie, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, la fel și celelalte locuri sfinte, prin urmare nu a fost celebrat nici Postul Mare la Ierusalim.

De asemenea, tradiționala sărbătoare a Duminicii Floriilor pe străzile Ierusalimului de Est, prevăzută să se desfășoare în Săptămâna Mare pe data de 29 martie, nu va mai avea loc anul acesta.

În fiecare Duminică a Floriilor, mii de persoane, pelerini, palestinieni creștini și turiști urcă până pe Muntele Măslinilor cu cântări și ramuri de măslin, într-o atmosferă de sărbătoare, dar cu o prezență substanțială a poliției israeliene.

Patriarhul Latin al Ierusalimului a invitat pe toată lumea să se unească într-o rugăciune pe 28 martie, pentru „pace și serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului”.


  • ETICHETE
  • VC
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.