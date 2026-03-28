Vaticanul cere oprirea războiului pentru a putea fi sărbătorită Săptămâna Mare la Ierusalim

Secretarul de Stat al Vaticanului, Pietro Parolin, a cerut joi, cu ocazia Săptămânii Mari, „încetarea acestei nebunii care este războiul”, exprimându-și speranța că vor putea fi celebrate, cel puțin în interior, riturile de la Ierusalim, după anularea acolo a procesiunii din Duminica Floriilor ca urmare a războiului cu Iranul, transmite moldpres.md cu referire la agerpres.ro

„Paștele este sărbătoarea păcii, pacea Domnului Înviat. Și este o ocazie specială pentru a reînnoi apelul de a pune capăt acestei nebunii care este războiul”, a spus Parolin la un eveniment la Vatican.

Cât despre riturile Săptămânii Mari din Țara Sfântă, după ce procesiunea din Duminica Floriilor a fost anulată din motive de securitate, cardinalul și-a exprimat dorința „să poată fi celebrate în interior măcar riturile Săptămânii Mari, în Biserica Sfântului Mormânt”.

Întrebat de jurnaliști dacă războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului s-ar putea încadra în conceptul de „război just”, Parolin a făcut trimitere la cuvintele rostite în urmă cu câteva zile de cardinalul Robert McElroy, arhiepiscop de New York. „A spus «nu» și cred că este corect”, a subliniat Secretarul de Stat al Vaticanului.

El a fost de asemenea întrebat despre cererile de celebrare cu liturghia anterioară Conciliului Vatican al II-lea, respectiv Liturghia Tridentină sau „Vetus Ordo”, după ce Papa Leon al XIV-lea a cerut, într-un mesaj adresat episcopilor francezi, „includerea generoasă a celor care sunt sincer atașați” de această formă tradițională.

„Liturghia nu trebuie să devină o sursă de conflict și diviziune între noi. Este vorba despre găsirea unei formule care să poată satisface nevoi legitime. Cred că acest lucru se poate realiza fără a transforma liturghia într-un câmp de luptă”, a spus Pietro Parolin.

De când Israelul și Statele Unite au lansat bombardamentele asupra Iranului pe 28 februarie, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, la fel și celelalte locuri sfinte, prin urmare nu a fost celebrat nici Postul Mare la Ierusalim.

De asemenea, tradiționala sărbătoare a Duminicii Floriilor pe străzile Ierusalimului de Est, prevăzută să se desfășoare în Săptămâna Mare pe data de 29 martie, nu va mai avea loc anul acesta.

În fiecare Duminică a Floriilor, mii de persoane, pelerini, palestinieni creștini și turiști urcă până pe Muntele Măslinilor cu cântări și ramuri de măslin, într-o atmosferă de sărbătoare, dar cu o prezență substanțială a poliției israeliene.

Patriarhul Latin al Ierusalimului a invitat pe toată lumea să se unească într-o rugăciune pe 28 martie, pentru „pace și serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului”.