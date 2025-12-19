Deseurile solide vor fi gestionate altfel la Soroca – municipiul face parte din proiectul RMD 7

Primarul municipiului soroca, Lilia pilipețchi și directorul Direcției Gospodăriei Locativ Comunale Soroca, Andrei Baiura, au parcticipat la sesiunea de informare a Autorităților Publice Locale din RMD 7, transmite Serviciul de presă al primăriei Soroca.

Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului ”Deșeuri solide în Moldova”, implementat de Ministerul Mediului, cu sprijinul Băncii Europene de Investiții prin Facilitatea de Asistență Tehnică pentru Infrastructură pentru Ucraina și Moldova.

Pentru RMD 7 (care include APL din municipiul Bălți, raioanele Soroca, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Șoldănești, Rezina și Telenești), a fost eleborat un Raport cu privire la starea curentă a gestionării deșeurilor și analiza necesităților pentru crearea infrastructurii necesare unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, precum și organizarea instituțională în procesul de gestionare a deșeurilor municipale la nivel regional.

În cadrul ședinței au fost prezentate și discutate principalele concluzii ale raportului referitor la situația actuala a gestionării deșeurilor municipale solide, obiectivele proiectului, organizarea instituțională în procesul de gestionare a deșeurilor municipale la nivelul regiunii, precum și situația amplasamentelor pentru noile investiții. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)