Veste bună pentru fermierii mici – aceștia vor avea protecție temporară împotriva falimentului

De către
OdN
-
0
15

  Ieri, legislativul a aprobat în prima lectură, un proiect de lege care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.

Moratoriul va dura 12 luni și se va aplica fermierilor micro și mici, fidejusorilor și membrilor gospodăriilor țărănești, precum și altor persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierilor. Pe durata moratoriului, se suspendă executările silite, calcularea dobânzilor și penalităților. Fermierii vor putea folosi bunurile agricole sechestrate în procesul de producție, iar producția obținută va fi valorificată pentru achitarea datoriilor către creditori.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să fie micro sau mici fermieri, să nu se afle în procedură de faliment sau lichidare și să nu fie incluși în lista de interdicții a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. De asemenea, terenurile gestionate trebuie să nu depășească 1.800 hectare, iar culturile afectate de calamități naturale trebuie să fi suferit pierderi de cel puțin 40%, confirmate printr-un act oficial.

Proiectul de lege urmează să fie examinat în lectura a doua.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCopiii cuminți azi au cizmulițe pline cu cadouri și lipici la bucurie, de Moș Nicolae
Articolul următorDeseurile solide vor fi gestionate altfel la Soroca – municipiul face parte din proiectul RMD 7
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.