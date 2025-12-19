Veste bună pentru fermierii mici – aceștia vor avea protecție temporară împotriva falimentului

Ieri, legislativul a aprobat în prima lectură, un proiect de lege care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.

Moratoriul va dura 12 luni și se va aplica fermierilor micro și mici, fidejusorilor și membrilor gospodăriilor țărănești, precum și altor persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierilor. Pe durata moratoriului, se suspendă executările silite, calcularea dobânzilor și penalităților. Fermierii vor putea folosi bunurile agricole sechestrate în procesul de producție, iar producția obținută va fi valorificată pentru achitarea datoriilor către creditori.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să fie micro sau mici fermieri, să nu se afle în procedură de faliment sau lichidare și să nu fie incluși în lista de interdicții a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. De asemenea, terenurile gestionate trebuie să nu depășească 1.800 hectare, iar culturile afectate de calamități naturale trebuie să fi suferit pierderi de cel puțin 40%, confirmate printr-un act oficial.

Proiectul de lege urmează să fie examinat în lectura a doua.