Deputata Olesea Stamate se retrage din fracțiunea parlamentară a PAS

Deputata Olesea Stamate se retrage din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceasta a anunțat astăzi că își va continua activitatea în calitate de deputat neafiliat. Decizia a fost luată în contextul în care PAS a exclus-o pe Olesea Stamate din formaţiune și i-a solicitat să-și depună mandatul de deputat, după ce aceasta a introdus trei amendamente la Legea amnistiei, care au permis eliberarea din închisoare a unor deținuți extrem de periculoși, transmite moldpres.md

Într-o postare pe o rețea de socializare, Olesea Stamate a subliniat că, în ultima perioadă, a analizat acțiunile care au avut legătură cu proiectul de lege privind amnistia, inclusiv amendamentele „care au fost parte a unui proces legislativ separat, coordonat în mod detaliat cu Ministerul Justiției”.

„Așa cum am afirmat și anterior, consider că toate acțiunile mele au fost conforme cu legea și făcute în deplină transparență. Am conștiința împăcată în raport cu mine însămi, cu legea și cu valorile în care cred. Rămân deschisă să ofer explicații complete, documente și informații relevante privind activitatea mea – toate în spiritul transparenței și al responsabilității publice. Având în vedere decizia conducerii PAS de a mă exclude din formațiune și modul în care au evoluat relațiile instituționale în ultimele zile, anunț retragerea mea din fracțiunea parlamentară PAS. Îmi voi continua activitatea în calitate de deputat neafiliat, cu respect față de mandatul încredințat de cetățeni și în deplină conformitate cu principiile statului de drept”, a scris Olesea Stamate.