„Depănăm azi amintiri” la Grădinița „Prichindel” din Soroca / GALERIE FOTO

La 17 octombrie, la Instituția Educație Timpurie „Prichindel” din municipiul Soroca a avut loc o activitate extra curriculară deosebită, cu titlul sugestiv „Depănăm azi amintiri”. Copiii, alături de doamnele educatoare, au pornit într-o veritabilă călătorie în lumea amintirilor frumoase, redescoperind tradiții, jocuri și emoții din copilăria de altădată.

Micuții au avut parte de o „șezătoare” plină de voie bună, bucurându-se de dulciuri, jocuri și cântece, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Evenimentul a fost organizat cu drag și dedicație de educatoarele Lilia Țuşca şi Valeria Șarban, iar partea muzicală a fost îmbogățită de contribuția doamnei Cornelia Slutu, care a adus farmecul copilăriei prin cântec și ritm.

1 de 16

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Realizator: Maria Șevciuc