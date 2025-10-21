„Depănăm azi amintiri” la Grădinița „Prichindel” din Soroca / GALERIE FOTO

La 17 octombrie, la Instituția Educație Timpurie „Prichindel” din municipiul Soroca a avut loc o activitate extra curriculară deosebită, cu titlul sugestiv „Depănăm azi amintiri”. Copiii, alături de doamnele educatoare, au pornit într-o veritabilă călătorie în lumea amintirilor frumoase, redescoperind tradiții, jocuri și emoții din copilăria de altădată.

Micuții au avut parte de o „șezătoare” plină de voie bună, bucurându-se de dulciuri, jocuri și cântece, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Evenimentul a fost organizat cu drag și dedicație de educatoarele Lilia Țuşca şi Valeria Șarban, iar partea muzicală a fost îmbogățită de contribuția doamnei Cornelia Slutu, care a adus farmecul copilăriei prin cântec și ritm.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Realizator: Maria Șevciuc


