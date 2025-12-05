Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ”

Potrivit acestuia, drona i-a părut inițial un sac de îngrășăminte. „Eu ziceam că-i un sac de îngrășăminte. Ne-am dus pe lângă dânsa și ea era sfărmată”, a povestit bărbatul pentru Primul în Moldova.

Gheorghe Manoilă spune că a decis să transporte aparatul pe cont propriu până la Primărie. „Am socotit eu în capul meu ca să o aduc la Primărie. (…) Zic: «Îi avion, precis că e avion». Eu singur am tras-o și am încărcat-o pe motocultor. Nu-i grea, nu știu cât cântărește”, a afirmat acesta.

Amintim că poliția a anunțat că drona este de tip Gerbera, utilizată pentru inducerea în eroare, supraveghere sau diversiune, iar cazul este investigat.