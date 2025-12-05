Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ”

Drona descoperită la Pepeni a fost găsită din întâmplare de un localnic care credea că este un sac de îngrășăminte. Bărbatul afirmă că nu era informat că trebuie să sune la 112 și plănuia să ducă obiectul militar la Primărie, transmite zugo.md.

Potrivit acestuia, drona i-a părut inițial un sac de îngrășăminte. „Eu ziceam că-i un sac de îngrășăminte. Ne-am dus pe lângă dânsa și ea era sfărmată”, a povestit bărbatul pentru Primul în Moldova.

Gheorghe Manoilă spune că a decis să transporte aparatul pe cont propriu până la Primărie. „Am socotit eu în capul meu ca să o aduc la Primărie. (…) Zic: «Îi avion, precis că e avion». Eu singur am tras-o și am încărcat-o pe motocultor. Nu-i grea, nu știu cât cântărește”, a afirmat acesta.

Amintim că poliția a anunțat că drona este de tip Gerbera, utilizată pentru inducerea în eroare, supraveghere sau diversiune, iar cazul este investigat.


