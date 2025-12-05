Mascații din BPDS „Fulger” au desfășurat 50 de percheziții, inclusiv în raionul Soroca

Ieri, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău.

Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia.

Conform materialelor urmăririi penale, începând cu luna iulie curent, un grup organizat de persoane ar fi acționat cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare pentru a desfășura activități ilegale de amploare. Scopul acestora ar fi fost crearea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente, menite să afecteze ordinea publică și siguranța cetățenilor Republicii Moldova. Instruirile ar fi avut loc sub supravegherea unor instructori străini la o tabără din orașul Banja Koviljaca, Serbia.

În urma acumulării probatoriului, astăzi au fost efectuate percheziții care au vizat 35 de persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, domiciliate în Chișinău, raioanele Ștefan Vodă, Șoldănești, Telenești, Soroca, Drochia, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Orhei și Ceadîr-Lunga.

În cadrul descinderilor au fost ridicate telefoane mobile cu informație relevantǎ anchetei, cartele SIM, carduri bancare (unele emise de instituții financiare din Federația Rusă), valută străină (inclusiv 3 350 dinari), peste 20 de pașapoarte biometrice cu ștampile de traversare a frontierei cu Serbia, stații radio, un binoclu, un mulaj de pistol-mitralieră de tip AK, cartușe de diverse calibre pentru arme letale și neletale, precum și alte probe relevante cauzei.