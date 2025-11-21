Declarația Ucrainei la Consiliul de Securitate ONU: planul de „pace” (sau capitulare), propus de SUA, este respins oficial

Ucraina a respins oficial, la Consiliul de Securitate ONU, planul de „pace” (sau capitulare), propus de SUA. SUA nu mai are pârghii prin care să constrângă Ucraina să accepte un plan de „pace” inacceptabil.

Declaratia Ucrainei la ONU:

” Ucraina a primit în mod oficial din partea americană un proiect de plan. Noi expunem principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru. Suntem de acord să lucrăm asupra prevederilor planului în așa fel încât să ducă la o încheiere dreaptă a războiului.

În acest context, permiteți-mi să fac câteva precizări esențiale. 1. În primul rând, deși Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt acestui război – inclusiv la nivel de lideri – liniile noastre roșii sunt clare și de neclintit. Nu va exista niciodată nicio recunoaștere, nici formală și nici informală, a teritoriului ucrainean ocupat temporar de Federația Rusă ca fiind rusesc. Pământul nostru nu este de vânzare.

Ucraina nu va accepta nicio limitare a dreptului său la autoapărare și nici a dimensiunii și capacităților Forțelor sale Armate. De asemenea, nu vom tolera nicio încălcare a suveranității noastre, inclusiv dreptul suveran de a alege alianțele pe care dorim să le aderăm. Orice proces real de pace trebuie să respecte un principiu fundamental: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa.

Și să fiu la fel de clar: nu vom răsplăti intenția genocidară care stă la baza agresiunii rusești prin subminarea identității noastre, inclusiv a limbii noastre.

2. În al doilea rând, sprijinul pentru Ucraina este indispensabil. Pacea necesită întărirea securității și asistență financiară susținută pentru Ucraina. Consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei nu reprezintă o escaladare – este singura cale de a obliga Rusia să se angajeze constructiv în eforturile internaționale de pace. În acest sens, exprimăm profundă recunoștință tuturor partenerilor și aliaților. Acest sprijin reprezintă o investiție în ordinea internațională bazată pe reguli și în pacea globală.

3. În al treilea rând, regimul de la Kremlin nu se va opri decât dacă va fi oprit prin presiune neclintită și concertată. Există o singură cale realistă de a pune capăt acestui război: Rusia trebuie obligată să se retragă – economic, politic și militar.”