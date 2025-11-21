Sfinții Mihail și Gavril. Tradiții și superstiții

Sfinții Mihail şi Gavriil sunt sărbătoriți în fiecare an de credincioşii ortodocşi de rit vechi pe data de 21 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt consideraţi conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai.

În tradiția românească, Sfinții Mihail și Gavriil sunt unii dintre cei mai importanți și mereu sunt sărbătoriți cum se cuvine.

Arhanghelul Gavriil a fost cel care a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-I vestească minunea nașterii Mântuitorului. Tot el a fost cel care a dus vestea lui Ioachim și Anei.

Arhanghelul Mihail este mai venerat decât Gavriil. El este simbol al biruinței și al dreptății. Este de cele mai multe ori reprezentat purtând în mâini o sabie și respectiv cheile Raiului. Tot Arhanghelul Mihail veghează și asupra bolnavilor.

În credința populară se spune că dacă veghează la capul bolnavului, acesta moare iar dacă se află la picioare, bolnavul va continua să trăiască.

În Bucovina, Arhanghelii sunt sărbătoriţi pentru că “ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora“.

Arhanghelii, în viziunea populară, asistă şi la judecata de apoi, sunt patroni ai casei şi ard păcatele sufletelor.

În satele şi târgurile bucovinene se făceau şi se fac şi astăzi pomeniri şi praznice pentru cei morţi.

În zonele de munte, cei doi Arhangheli sunt și patronii oilor. Ciobanii făceau o turtă mare din făină de porumb – turta arieților (arieți – berbecii despărțiți de oi).

Această turtă se consideră a fi dătătoare de fertilitate.

În dimineața zilei de 8 (21) noiembrie, ciobanii o aruncau în târla oilor. Dacă aceasta cădea cu fața în sus era motiv de bucurie și semn de vremuri bune pentru ciobani, dacă cădea cu fața în jos era semn de mare necaz și vremuri grele.

În sâmbăta dinaintea sărbătoririi se fac praznice pentru sufletul morţilor. Ofrandele date la pomană pentru morţi, se numesc “Moşii de Arhangheli“.

Fiecare om trebuie să aprindă o lumânare, care îi va fi “lumină de veci” în lumea de dincolo. Se aprind lumânări şi se dau de pomană atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei dispăruţi fără lumânare

Ziua de 8(21) noiembrie se mai numeste și “Vara Arhanghelilor” și ține numai o zi.

Tradițiile populare românești sunt extrem de bogate și pline de credință și magie. Acestea sunt numai câteva exemple de datini culese din folclorul nostru.