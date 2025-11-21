Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul prezidențial privind aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, comunică moldpres.md

În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, pensii și indemnizații pentru dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau din cauza unei boli profesionale, precum și pensii de urmaș sau alte prestaţii, stabilite în funcție de prevederile acordului.

Decretul prezidențial intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat Acorduri de securitate socială cu 20 de state, 18 dintre acestea au intrat în vigoare şi sunt aplicabile. Este vorba de Acorduri în domeniul securităţii sociale semnate între Republica Moldova şi România, Bulgaria, Portugalia, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Regatul Belgiei, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Italia, Grecia, Spania și Letonia.