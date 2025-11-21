Ouăle costă astăzi, la Soroca, 40 de lei „deseatca”, dar…vor fi și mai scumpe

În ultimele săptămâni se observă o tendință stabilă de creștere a prețului la ouă. La piața din Soroca, bunăoară, astăzi zece ouă „de casă” costă 40 de lei, iar scumpirile ar putea continua.

Această tendință are explicație or, potrivit datelor statistice, în primele zece luni ale acestui an ouăle s-au scumpit cu circa 8%, iar trendul de creștere este vizibil de patru luni consecutive. Conform stiri.md care citează mold-street.com anul trecut, în Republica Moldova au fost produse aproximativ 628 de milioane de ouă, dintre care peste jumătate în gospodăriile populației. Țara nu importă ouă, însă din 2023 a început exportul către Uniunea Europeană.

Eugeniu Voinițchi, reprezentant al Asociației Patronale a Avicultorilor, afirmă că piața este aprovizionată, exporturile se desfășoară normal, iar până acum nu există factori interni care să justifice scumpirea bruscă. El urmează să analizeze suplimentar situația.

Un posibil motiv ar putea fi cererea ridicată din Europa, unde prețurile cresc încă și mai accentuat.

Fenomenul creșterii prețurilor nu este izolat: în majoritatea țărilor europene ouăle au devenit mai scumpe decât în Moldova.

• Spania – +30% într-un an; peste 2,5 milioane de păsări sacrificate din cauza gripei aviare; unele organizații estimează scumpiri de peste 100% față de 2021.

• Ungaria – +20% într-un an, în ciuda plafonării marjelor de profit pentru supermarketuri.

• Polonia – probleme de aprovizionare din cauza bolilor aviare; ouăle sunt cu 50–60% mai scumpe în tranzacțiile fermieri–fabrici.

Exporturile moldovenești către UE au „explodat”: de la 9 000 de bucăți în prima jumătate a anului trecut la 11 milioane în aceeași perioadă a acestui an.

La nivel global, SUA s-au confruntat recent cu o criză similară, provocată tot de gripa aviară, fiind nevoite să importe ouă din Europa.