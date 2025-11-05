Dacă circuli cu anvelope necorespunzătoare riști amnedă de 900-1.500 lei pentru persoane fizice şi 4.500-6.000 de lei pentru persoane juridice.

Chiar dacă legislația în vigoare nu condiționează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, dar de condițiile meteo nefavorabile, șoderii responsabili deja și-au schimbat anvelopele de vară pe cele de iarnă.

De altfel, numai atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei conducătorii auto sunt obligați deja să aibă anvelope de iarnă pe maşini. În cazul în care carosabilul va fi acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar șoferii vor circula cu anvelope necorespunzătoare, inspectorii de patrulare sunt în drept să aplice sancțiuni cu amendă care variază între 900-1.500 lei pentru persoane fizice şi 4.500-6.000 de lei pentru persoane juridice.

Totodată, trebuiesc luate în considerare informaţiile despre starea vremii din ţările vecine, dar şi recomandări ale experţilor care meţionează că anvelopele de vară pierd din aderenţă şi nu mai prezintă performanţele necesare dacă temperatura de afară e de 7 grade Celsius sau mai mică timp de câteva zile.