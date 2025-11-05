Spațiul informațional transnistrean: Moldova este dușman, regimul separatist face față amenințărilor, iar Rusia e măreață și puternică

În spațiul informațional al regiunii transnistrene continuă răspândirea narațiunilor propagandistice ale Kremlinului. O analiză a Stopfals.md arată că doar în ultima săptămână a lunii octombrie, în stânga Nistrului au fost promovate intens numeroase falsuri și speculații despre așa-zisa amenințare din partea R. Moldova și pretinsele succese ale administrației separatiste de la Tiraspol, în timp ce Rusia a fost prezentată ca o super-putere. Astfel, sursele media și canalele de social media au insistat pe „ostilitatea” guvernului moldovean, acuzat că ar intenționa să provoace crize economice și că ar „glorifica nazismul”, în timp ce așa-zisele autorități transnistrene au fost lăudate pentru „plata integrală a salariilor”, „investițiile în infrastructură” și „sprijinul” pentru tineri. În timp Rusia apare în „știri” ca o putere militară descurajatoare pentru Occident, Ucraina este prezentată ca țară tot mai slăbită, pe fundalul pretinsei lipse de sprijin din Vest.

„R. Moldova, amenințare economică și politică”

Analiza Stopfals.md arată că în ultima săptămână a lunii octombrie, sursele media și canalele de Telegram dedicate regiunii transnistrene au prezentat Guvernul R. Moldova ca fiind foarte ostil acestei regiuni, fie prin presiuni economice directe, fie prin promovarea agendei pro-occidentale. Au fost distribuite narațiunile că autoritățile constituționale de la Chișinău vor încerca să „provoace o catastrofă umanitară” în stânga Nistrului prin măsuri economice, politicile pro-UE duc la distrugerea agriculturii, iar inaugurarea cimitirelor soldaților români căzuți în al Doilea Război Mondial ar „glorifica nazismul”.

De exemplu, la 24 octombrie, propagandistul și așa-numitul deputat al sovietului suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov a speculat că autoritățile R. Moldova ar putea încerca să organizeze o „catastrofă umanitară” în regiunea transnistreană. Comentariul lui Safonov a fost făcut în contextul declarațiilor prim-ministrului desemnat de atunci, Alexandru Munteanu, privind reintegrarea regiunii transnistrene pe cale economică. Safonov a precizat că autoritățile de la Chișinău vor exercita presiuni asupra întreprinderilor, iar „dacă încercările de a ne atrage în sfera lor de influență economică vor ajunge într-un impas, nu se poate exclude posibilitatea ca autoritățile din Moldova să încerce să provoace o catastrofă umanitară” (în original: «Если какие-то попытки завести нас в своё поле экономическим путём зайдут в тупик, то нельзя исключать, что они [власти Молдовы] попытаются организовать нечто вроде гуманитарной катастрофы»).

Declarațiile au fost făcute la postul local de televiziune Первый Приднестровский și amplificate pe mai multe canale de Telegram, servind ca subiect de știre pentru agenția rusă de stat RIA Novosti, preluată de site-uri din regiunea transnistreană.

Falsuri despre exportul de fructe

Câteva zile mai târziu, Safonov a manipulat că în ultima perioadă, fermierii moldoveni ar vorbi tot mai des despre cum „putrezește recolta pe câmpuri și își calculează pierderile”, iar livezile ar fi distruse din cauza pierderii pieței din Rusia. „Conducerea Moldovei este formată din fanatici ai așa-zisei integrări europene, care repetă fără să gândească ceea ce li se bagă în cap. Acest lucru se aplică și agriculturii: nu se apelează la Moscova sau Belarus. Conducerea Moldovei se comportă extrem de prostesc: nu se exportă în Rusia, iar Europa nu are nevoie de fructele moldovenești” (în original: «Руководство Молдавии представляет из себя фанатиков так называемой евроинтеграции, которые бездумно повторяют то, что им вкладывают в мозги. Это касается и сельского хозяйства: нет чтобы обратиться к Москве или Беларуси. Руководство Молдавии ведет себя крайне глупо: экспорта в Россию – нет, Европе молдавские фрукты не нужны»), a declarat Safonov. Potrivit acestuia, Moscova „absorbea” aproape 100% din producția agricolă a R. Moldova, „înainte de interdicția de export către Rusia”. Declarațiile lui Safonov au fost preluate de zeci de site-uri propagandistice rusești (printre care RIA Novosti, RT sau Комсомольская Правда), canale de Telegram, pe Facebook (aici și aici) și pe VK.

Afirmațiile lui Safonov nu corespund adevărului și se aliniază narațiunii false (dezmințite de Stopfals.md) că merele din Moldova se strică pentru că nimeni nu are nevoie de ele, pe când, în realitate, acestea sunt folosite inclusiv pentru producerea sucului. Același fals a fost răspândit și de socialistul Igor Dodon înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.

De fapt, R. Moldova nu a impus interdicții de export a produselor agricole către Federația Rusă. Dimpotrivă, Kremlinul a fost cel care în ultimele decenii a impus mai multe interdicții moldovenești. În martie 2025, Rusia din nou a aplicat transportatorilor din R. Moldova restricții în transportul rutier internațional de mărfuri, adică firmelor moldovenești li s-a interzis livrarea de mărfuri în Rusia. Totodată, datele statistice oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale și majorarea cotelor. De altfel, UE este de departe cea mai mare piață de desfacere pentru bunurile exportate de producătorii din stânga Nistrului.

Și afirmația că anterior Rusia absorbea 100% din producția agricolă a R. Moldova este falsă. Stopfals.md a dezmințit-o încă în 2019.

„Glorificarea nazismului”

O altă narațiune promovată săptămâna trecută în regiunea transnistreană se referă la pretinsa „glorificare a nazismului” de către autoritățile R. Moldova. Astfel, știrea privind inaugurarea unui cimitir al soldaților români căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial în satul Tălăieşti, raionul Hâncești, a fost pe larg promovată și a constituit drept motiv de manipulare pe social media.

De exemplu, Приднестровец (unul din cele mai populare canal de Telegram din R. Moldova, cu o audiență de circa 75 de mii de abonați) a scris: „Un nou cimitir al „eroilor români” a fost inaugurat în satul Tălăieşti, raionul Hîncești, Moldova. Soldaților armatei lui Antonescu și colaboratorilor lui Adolf Hitler li s-au acordat onoruri militare, inclusiv trei salve de armă” (în original: «Очередное кладбище «румынских героев» открыто в селе Тэлэешть Хынчештского района Молдовы. Солдатам армии Антонеску и пособникам Адольфа Гитлера были отданы воинские почести, включая троекратный оружейный салют»). Aceeași postare a fost amplificată și de canalul de Telegram ТСВ Приднестровье (post TV controlat de compania Sheriff a oligarhului Victor Gușan), dar și de un agregator de știri din regiune.

Subiectul a fost dezvoltat într-un reportaj al plaformei propagandistice Canal 5, distribuit și pe paginile de Youtube și Facebook ale TV6. Ambele canale sunt afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani privațiune de libertate pentru implicare în „furtul miliardului”.

Narațiunea a fost distribuită și pe canalul de Telegram WTF Moldova, care a scris că „actualele autorități moldovenești au luat cursul spre renașterea nazismului, spre ridicarea la rangul de eroi a invadatorilor, a călăilor și a executorilor” (în original: «Нынешние молдавские власти взяли курс на возрождение нацизма, на возведение в герои захватчиков, карателей и палачей»).

Câteva zile mai târziu, narațiunea a fost amplificată și de reprezentanta Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova: „Am atras în repetate rânduri atenția asupra tendințelor îngrijorătoare din Moldova, a cărei conducere încearcă să rescrie istoria, glorificând criminalii naziști și complicii lor, în timp ce minimalizează eroismul soldaților Armatei Roșii” (în original: «Мы неоднократно обращали внимание на тревожные тенденции в Молдавии, руководство которой пытается переписать историю, занимается глорификацией нацистских преступников и их пособников, одновременно принижая подвиг солдат Красной Армии»). Oficiala din Rusia a adăugat că „aceste tendințe se regăsesc și în programa școlară”, referindu-se la manualul de istorie pentru clasa a XII-a, despre care propagandiștii afirmă că ar glorifica regimul lui Antonescu. Stopfals.md a dezmințit și acest fals. Declarațiile Mariei Zaharova au fost distribuite și pe Facebook.

Acuzațiile de „glorificare a nazismului” la adresa guvernărilor pro-europene nu sunt o noutate pentru propaganda rusă. Reamintim, că unul pretextele anunțate de Vladimir Putin pentru începerea războiului de agresiune împotriva Ucrainei, a fost „denazificarea”.

„Regiunea transnistreană, stabilitate și grijă pentru oameni”

În aceeași perioadă, pretinsul guvern transnistrean a fost prezentat ca fiind stabil și responsabil social, asigurând funcționarea economiei și îndeplinirea obligațiilor față de cetățeni.

De exemplu, la 27 octombrie, canalul Первый Приднестровский a anunțat că așa-numita bancă centrală a regiunii va transfera 100 de milioane de ruble în bugetul regiunii până la 1 noiembrie, ca urmare a unei legi semnate de Vadim Krasnoselski. Se precizează că banii ar urma să fie folosiți pentru plata salariilor, pensiilor și alocațiilor, dar și pentru cumpărarea produselor pentru grădinițe, școli, spitale ș. a.

La 28 octombrie, o altă știre care anunța că salariile bugetarilor din regiune vor fi achitate integral pentru luna octombrie a fost tirajată pe canalele de Telegram și în presa din regiune. Informația a scos în evidență „eforturile” așa-numitelor autorități transnistrene, care au decis achitarea salariilor în două tranșe din cauza lipsei fondurilor bugetare – situație generată de criza de gaze.

Două zile mai târziu, o altă știre a subliniat „investițiile” în infrastructură, sănătate și educație făcute de pretinsele autorități ale regiunii.

În aceeași ordine de idei, a fost intens mediatizată și decizia pretinsului președinte de la Tiraspol de a oferi burse prezidențiale pentru 101 de tineri din regiune.

„Puterea militară a Rusiei și criza Ucrainei”

La sfârșitul lunii octombrie, sursele dedicate regiunii transnistrene au portretizat Rusia ca o putere militară nucleară unică, menită să descurajeze intervenția occidentală și să respingă amenințările venite din partea statelor membre NATO, poziționând-o astfel ca având o „superioritate în escaladare”. Această narațiune a fost promovată prin evidențierea testării „cu succes a capacităților unice” ale armelor strategice precum Poseidon și Burevestnik ca mijloace decisive de descurajare. În timp ce au evidențiat „potențialul distructiv imens” al armamentului rus, declarațiile oficialilor occidentali au fost ironizate sau respinse.

De exemplu, la 28 octombrie, canalul de Telegram Приднестровец a distribuit declarația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, referitoare la pretinsa reacție a Occidentului la testarea rachetei Burevestnik. „«Cumva, toți au tăcut», a comentat Lavrov reacția Occidentului la testele «Burevestnik». El a declarat că nu a primit niciun mesaj prin canalele diplomatice. Cocoșii ăia s-au speriat de moarte!” (în original: «Как-то все притихли»,- Лавров прокомментировал реакцию Запада на испытания «Буревестника». Он заявил, что по дипломатическим каналам никаких откликов не поступало. Гребни петушинные обосрались!»), se arată în postarea însoțită de un fragment video cu declarația lui Lavrov.

Declarațiile au fost pe larg mediatizate în presa rusă de publicații ca Tass, RIA Novosti, Комсомольская правда și Коммерсантъ, dar și pe Telegram și Facebook. Canalele de Telegram dedicate regiunii transnistrene au ținut subiectul în atenție pe parcursul întregii săptămâni, publicând actualizări, printre care și declarația președintelui rus Vladimir Putin referitoare la testarea rachetei.

Începând cu 29 octombrie, canalul Приднестровец a dedicat cel puțin opt postări testării noii arme nucleare ruse, numite Poseidon. Una dintre acestea citează opinia lui Putin despre potențialul armei, care subliniază că: „Puterea rachetei «Poseidon» depășește cu mult puterea celei mai promițătoare rachete intercontinentale a noastră, «Sarmat», și nu există nimic similar în lume” (în original: «Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат», такого в мире нет»).

Declarațiile lui Putin au fost amplificate pe larg pe Facebook, inclusiv pe pagini ca Приднестровский Вестник, МОЛДОВА – В БУДУЩЕЕ С РОССИЕЙ 2.0 sau WorldRusМир.

În contrast, în aceeași perioadă guvernul ucrainean a fost prezentat ca fiind ineficient și pierzând războiul, în timp ce partenerii săi occidentali „îl abandonează” sau oferă doar „sprijin simbolic și insuficient”, ducând la un colaps umanitar și militar. Sursele din regiunea transnistreană au pus accent pe distrugerea infrastructurii energetice/gazifere, pe „eșecul” eforturilor diplomatice ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, precum și pe disensiunile interne, mobilizarea forțată și pierderile de pe front.

Pe 26 septembrie, canalul de Telegram Приднестровец a dedicat o postare situației din Ucraina, subliniind că „în timp ce țara se pregătește pentru o iarnă grea, vizitele lui Zelenski în Occident ar aduce doar promisiuni fără rezultate, iar oamenii suferă în timp ce conducerea este acuzată de ineficiență și corupție”. În postare se insinuează că Ucraina se află într-o situație critică și riscă să piardă războiul: „În timp ce pe covoarele roșii străine se discută soarta Ucrainei, însăși Ucraina se stinge încet în întuneric și sub loviturile rachetelor” (în original: «Пока на чужих ковровых дорожках обсуждают судьбу Украины, сама Украина медленно гаснет в темноте и под ударами ракет»).

Pe 30 octombrie, același canal de Telegram a mai dedicat cinci postări unui incident la un oficiu de înrolare din Odesa. În postări se menționează că reprezentanții oficiului ar fi fost bătuți, iar o mașină ar fi fost distrusă ca urmare a încercărilor acestora de a înrola un bărbat în armată, manipulând prin generalizare și sugerând că cetățenii ucraineni ar refuza să lupte pentru patria lor. „Ucrainenii sunt disperați, oamenii urăsc polițiștii militari” (în original: «Украинцы доведены до отчаяния, люди ненавидят военкомов-полицаев»), se arată în una dintre postări. Informația a fost amplificată de un agregator de știri din regiune, dar și pe VK.

Spațiu informațional controlat de regimul de la Kremlin

Vom preciza că spațiul mediatic din stânga Nistrului este controlat aproape în totalitate de regimul separatist, locuitorii regiunii fiind ostaticii propagandei Kremlinului.

Un raport al asociației Promo-LEX, publicat în septembrie 2025, arată că „regimul de la Tiraspol, sprijinit de Rusia, desfășoară permanent campanii de propagandă și dezinformare aliniate narațiunilor Kremlinului”. Analiza conținutului mediatic local „evidențiază caracterul sistematic și sincronizat al efortului propagandistic, aliniat narațiunilor Kremlinului, menit să mențină populația într-o stare constantă de mobilizare psihologică și loialitate față de autoritățile separatiste. Liniile narative centrale identificate în discursul mediatic transnistrean includ glorificarea trecutului militar sovietic (în special a „victoriei din 1945”, proiectată și asupra războiului din 1992), cultivarea sentimentului de asediu (prezentarea regiunii ca o fortăreață permanent amenințată din exterior), promovarea spiritului militar-patriotic în societate și justificarea prezenței trupelor ruse de ocupație sub masca „pacificatorilor”, consolidarea mitului identității transnistrene separate (însoțită de un veritabil cult al liderului local) și promovarea „valorilor tradiționale” ca antiteză la valorile occidentale liberale”.

Potrivit raportului, fiecare dintre aceste narațiuni „servește unor obiective precise – de la întărirea identității separatiste și sacralizarea legăturii cu Rusia până la demonizarea Chișinăului și a Occidentului ca inamici externi, respectiv descurajarea oricărei opoziții interne”.

Ansamblul acestor mesaje alcătuiește un discurs unitar, prin care regimul de la Tiraspol (în armonie cu propaganda oficială a Kremlinului) își legitimează propria autoritate și direcție geopolitică, autodefininduse ca bastion al memoriei istorice și al valorilor „tradiționale” în contrast cu orientarea prooccidentală a Chișinăului. Narațiunile sunt propagate metodic prin exploatarea simbolurilor istorice și a ritualurilor publice cu încărcătură emoțională (parade militare, ceremonii comemorative, cultul „Marelui Război pentru Apărarea Patriei” etc.), care consolidează zilnic mesajele regimului, transferând prestigiul eroilor trecuți asupra liderilor actuali și prezentând prezența militară rusă ca parte firească a continuității istorice locale.

Totodată, o analiză recentă a comunității WatchDog.MD demonstrează că locuitorii din stânga Nistrului sunt expuși săptămânal la mesaje și știri care au ca scop denigrarea imaginii R. Moldova: „Deși majoritatea mesajelor toxice care țintesc populația din stânga Nistrului sunt de origine străină (Federația Rusă), sursele locale de asemenea distribuie masiv și citează politicienii ruși pentru a arăta pe de-o parte, că situația economică și politică din stânga Nistrului este mult mai bună decât pe malul drept. Pe de altă parte, pentru a repeta că, Chișinăul este inamicul numărul 1 al locuitorilor din stânga Nistrului”.

Daniela Calmîș, Stopfals.md