Curs valutar, 6 februarie 2026: dolarul și euro se scumpesc ușor, în raport cu leul moldovenesc

Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru prima zi a săptămânii, 16 februarie, valutele de referință s-au apreciat în raport cu moneda națională.

Astfel, euro este cotat la 20,13 lei, cu aproximativ 2 bani mai mult decât în zilele de weekend, iar dolarul american ajunge la 16,98 lei, în creștere cu circa 5 bani. Și hrivna ucraineană urcă ușor cu un 1 ban, însă rămâne la valoarea de 0,39 lei. Leul românesc este stabilit la 3,95 lei, cu o majorare de aproximativ 2 bani.