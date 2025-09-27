Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă

Ceapa este unul dintre ingredientele esențiale în bucătării din întreaga lume, de la tocănițe tradiționale până la curry-uri exotice. Dar mulți dintre noi petrec prea mult timp încercând să o caramelizăm corect, fără a obține aroma intensă dorită. Oamenii de știință susțin că există un truc simplu care poate reduce timpul de gătire la jumătate și poate spori aromele naturale ale cepei.

Secretul este bicarbonatul de sodiu

Pentru a obține o ceapă cu adevărat rumenită în doar 10 minute, specialiștii recomandă adăugarea unui ingredient neobișnuit: bicarbonatul de sodiu. Profesorul Marianne Lund, chimistă alimentară de la Universitatea din Copenhaga, explică:

„Aceasta inițiază o cascadă de reacții numită reacția Maillard, care duce în cele din urmă la pigmenți maronii, numiți melanoidine.”

Reacția Maillard este responsabilă pentru aroma și culoarea distinctivă a alimentelor prăjite, de la fripturi la pâinea cu crustă crocantă.

Ceapa are în mod natural un pH ușor acid, de aproximativ cinci, iar adăugarea unei cantități mici de bicarbonat de sodiu (aproximativ o optime până la un sfert de linguriță pentru fiecare trei cepe) crește pH-ul și accelerează procesul chimic, rumenind ceapa mult mai rapid.

„Reactivitatea situsurilor reactive de pe proteine este crescută în condiții alcaline”, completează profesorul Lund, potrivit DailyMail.co.uk.

Cum funcționează gătitul cepei

Când ceapa este pusă într-o tigaie încinsă, apa din celulele sale fierbe și se evaporă, iar zaharurile și proteinele se eliberează. În mod natural, acest proces poate dura 30–40 de minute pentru a obține caramelizarea completă. Dar cu bicarbonat de sodiu, procesul este accelerat: zaharurile se descompun în molecule mai simple, care interacționează cu aminoacizii eliberați din proteine, creând sute de compuși aromatici. Rezultatul este o ceapă cu o aromă dulce-amăruie, intensă și savuroasă, perfectă pentru orice preparat.

Adăugarea de unt bogat în proteine poate, de asemenea, să ajute la accelerarea procesului, deoarece oferă proteine suplimentare pentru reacția Maillard și contribuie la gustul bogat și textura finală a preparatului.

Atenție la cantitatea de bicarbonat

Deși bicarbonatul accelerează gătirea, trebuie folosit cu moderație. Creșterea pH-ului descompune rapid pereții celulari ai cepei, ceea ce poate transforma ingredientul într-o pastă, mai degrabă decât în fire consistente. Acest efect poate fi benefic pentru sosuri sau tocănițe în care ceapa trebuie să se integreze uniform, dar nu este ideal pentru rețete precum supa franțuzească de ceapă, unde bucățile trebuie să rămână intacte.

Astfel, bucătarii trebuie să decidă dacă beneficiul economisirii timpului merită compromisurile privind textura. Doza recomandată este suficientă pentru a obține rumenirea rapidă fără a compromite complet consistența.

Folosirea bicarbonatului de sodiu pentru gătitul cepei este un exemplu de cum știința poate transforma o tehnică culinară clasică într-un proces mai rapid și mai eficient. În doar câteva minute, ceapa poate căpăta aromele intense pe care altfel le-am obține după zeci de minute de gătit, economisind timp și energie în bucătărie.