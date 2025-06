Cum protejezi roșiile în solarii când temperaturile trec de 40°C.

Când termometrul urcă vertiginos peste 40°C, solariile devin adevărate capcane termice pentru roșii, amenințând întreaga recoltă. În fața caniculei extreme, legumicultorii români sunt nevoiți să găsească soluții rapide și eficiente pentru a-și proteja culturile.

În plin sezon al tomatelor autohtone, legumicultorii din România se confruntă cu un fenomen tot mai frecvent și mai greu de gestionat: valurile de căldură care ridică temperatura din solarii până la 45 de grade Celsius, punând în pericol culturile de roșii. Din cauza arșiței, florile nu se mai fecundează, plantele nu mai leagă rod, iar recolta se anunță drastic diminuată.

Laurențiu Mălăescu, legumicultor din comuna Bălești, județul Gorj, a investit în sisteme de ventilare, plase de umbrire și aerisitoare laterale pentru a reduce disconfortul termic din solarii și a salva cât mai mult din producție. „

Producătorii afirmă că temperaturile extreme din luna iunie au compromis o parte semnificativă din culturi. Frunzele plantelor se răsucesc, într-un mecanism de apărare împotriva soarelui arzător. „Așa încearcă planta să se protejeze de arsuri”, explică un alt legumicultor.

„Floarea nu apucă să se mai fecundeze și nu mai leagă rod. Face 2-3 roșii, în loc să facă 6-7. Noi am îmbunătățit la solarii, am adus ventilatoare, pentru a scădea temperatura din solar, am pus plasă de umbrire, aerisitoare laterale și capetele sunt deschise la maxim”, a explicat un legumicultor, potrivit Digi24.