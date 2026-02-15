Cum cureți corect ecranul televizorului fără să-l deteriorezi

Praful, urmele de degete și murdăria se adună rapid pe ecranul televizorului. Mulți îl șterg în grabă, cu orice cârpă sau detergent. Specialiștii spun că această metodă poate deteriora matricea și reduce durata de viață a aparatului. O curățare corectă protejează televizorul și menține calitatea imaginii.

În majoritatea locuințelor, televizorul funcționează zilnic. Din cauza electricității statice, ecranul atrage praful, iar amprentele devin vizibile mai ales pe fundal închis. Primul pas este simplu. Scoate televizorul din priză și lasă-l câteva minute să se răcească. O suprafață rece este mai puțin sensibilă la curățare.

Experții recomandă să folosești doar o cârpă moale din microfibră. Păstreaz-o doar pentru televizor, ca să nu adune nisip sau firimituri care pot zgâria ecranul. Evită detergenții pentru geamuri, alcoolul, amoniacul și alte substanțe chimice agresive. Nu pulveriza lichid direct pe ecran. Dacă este nevoie, aplică câteva picături de apă distilată pe cârpă.

Modelele moderne necesită mai multă atenție. Televizoarele LCD, LED și cele cu plasmă se curăță delicat, doar cu microfibră. Unele modele permit o soluție slabă de săpun, dar doar dacă acest lucru este menționat în instrucțiuni. În cazul televizoarelor cu plasmă, așteaptă 15-20 de minute după ce le-ai oprit, pentru ca ecranul să se răcească complet. Doar modelele foarte vechi acceptă detergenți obișnuiți pentru sticlă.

Difuzoarele au și ele nevoie de îngrijire. Praful poate face sunetul mai slab și mai înfundat. Dacă protecțiile sunt detașabile, aspiră-le pe ambele părți. Dacă nu, folosește un accesoriu moale pentru aspirator sau o rolă adezivă pentru scame.

Puțini acordă atenție telecomenzii, deși este unul dintre cele mai contaminate obiecte din casă. Scoate bateriile, scutură firimiturile și șterge carcasa cu un șervețel dezinfectant.

Specialiștii recomandă o curățare ușoară cel puțin o dată pe săptămână. Acest obicei previne dungile, menține imaginea clară și ajută televizorul să funcționeze mai mult timp.