Cum alegem cele mai sănătoase produse pentru masa de sărbătoare? Vezi recomandările ANSA

Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse.



Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă să fim atenți la prospețimea produselor, condițiile de păstrare și informațiile de pe etichetă. Iată câteva sfaturi din partea specialiștilor în siguranța alimentară, la ce să fim atenți/atente când mergem la cumpărături:

Carnea proaspătă trebuie să aibă un aspect ferm, ușor umed și un miros neutru. Evităm carnea lipicioasă, uscată sau cu miros acru.

Verificăm culoarea și textura și păstrăm carnea crudă separat de alte alimente în timpul cumpărăturilor, pentru a preveni contaminarea.

Carnea, în special cea de pasăre și cea tocată, trebuie gătită bine. Nu este necesar să spălăm carnea înainte de gătire, deoarece acest obicei poate răspândi bacteriile în bucătărie.

Peștele proaspăt trebuie să aibă semne de vitalitate, tegumentul de culoare vie, cu pigment lucios, ochii ieșiți la suprafață, cu pupila neagră, strălucitoare, iar corneea perfect transparentă, branhiile de culoarea roșie-deschisă, cu lamele strălucitoare, bine diferențiate, fără miros și mucozități, solzii lucioși, cu o cantitate redusă de mucus, musculatura elastică, cu o suprafață netedă, fixată bine pe oase.

La peștele congelat verificăm ambalajul – prezența cristalelor de gheață în interior poate indica decongelări repetate. Peștele se păstrează la frigider și se consumă cât mai curând, respectând instrucțiunile de păstrare.

Ouăle trebuie să fie întregi, să aibă coaja uscată, mată, fără crăpături. Culoarea cojii ouălor – albă sau maronie – nu influențează calitatea lor. Verificăm data expirării și le consumăm până la data indicată pe ambalaj/marcajul de pe coajă.

Atunci când cumpărăm lapte, verificăm întotdeauna data expirării și ne asigurăm că ambalajul este intact, curat și nu este deteriorat. În cazul laptelui pasteurizat, evităm cutiile umflate sau deformate. După deschidere, laptele se păstrează la frigider și se consumă în termenul indicat pe ambalaj.

Untul calitativ are o culoare uniformă, un miros plăcut și nu prezintă note acre sau râncede. Verificăm conținutul de grăsimi: untul adevărat conține minimum 80% grăsime.

Margarina trebuie să aibă etichetare clară. Diferența principală dintre cele două produse este că untul se obține din lapte sau smântână, iar margarina – din grăsimi vegetale.

Evităm produsele cu prea mulți aditivi sau cu etichete neclare și păstrăm untul bine ambalat la frigider, pentru a preveni absorbția mirosurilor străine.

Brânza trebuie să aibă stratul de suprafață curat, fără crăpături sau exces de umiditate. Evităm brânzeturile cu mucegai, cu excepția sortimentelor speciale, precum cașcavalul cu mucegai albastru.

În cazul brânzei de casă, acordăm atenție culorii, texturii și mirosului – acestea trebuie să fie naturale și plăcute. Pentru platourile festive este recomandat să cumpărăm cantități mai mici, pentru a menține prospețimea.

Brânza se păstrează în hârtie de pergament sau hârtie specială, nu în folie de plastic, și se respectă termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.



Alte recomandări importante



1. Să procurăm produse alimentare exclusiv din locuri autorizate, dotate cu echipamente frigorifice și supuse expertizei sanitar-veterinare.

2. Să examinăm minuțios produsele.

3. Să verificăm prețul la raft și concordanța dintre prețul afișat și cel de pe bonul de casă.

4. Să evităm risipa alimentară prin: Planificare: să mergem la cumpărături cu o listă pregătită; Depozitare corectă utilizând caserole și congelarea pentru surplusul de mâncare gătită; Cumpărături inteligente: să cumpărăm produse la reducere sau aproape de termenul de expirare doar dacă intenționăm să le consumăm imediat.

Recomandare de final: ar fi bine să planificăm cumpărăturile din timp, să citim cu atenție etichetele, să păstrăm alimentele la rece pe drumul spre casă și să ținem minte că siguranța alimentelor este ingredientul principal pentru cea mai gustoasă și sănătoasă masă de sărbătoare.

De ce sunt importante standardele de calitate

Republica Moldova face pași fermi spre integrarea europeană inclusiv prin îmbunătățirea modului în care sunt verificate alimentele ce ajung pe mesele consumatorilor. Noile măsuri aduc reforme în controlul abatoarelor, al producției de carne și pește, al verificării produselor lactate și al inspecției moluștelor.



Ce se schimbă?

– Controale detaliate în abatoare și unități de procesare, inclusiv instruirea personalului și reguli speciale pentru vânatul sălbatic și moluște

– Inspecții clare pentru produsele de origine animală (carne proaspătă, lapte, pește, colostru), cu reguli precise privind frecvența controalelor, etichetarea corectă și auditarea zonelor de producție

– Control strict al substanțelor farmaceutice utilizate în zootehnie

– Noi regulamente tehnice, elaborate cu sprijinul experților internaționali, pentru îmbunătățirea testării și eșantionării produselor locale și importate

Toate aceste măsuri vor crește transparența, vor responsabiliza personalul implicat și vor oferi mai multă siguranță consumatorilor.



Standardele de calitate pentru lapte, carne, pește și ouă sunt îmbunătățite constant în Republica Moldova cu sprijinul UE și al UNIDO, dar și prin munca continuă a ANSA. Acest lucru înseamnă că produsele sunt verificate mult mai riguros înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor și pe mesele cetățenilor.

Articolul a fost realizat în cadrul campaniei de promovare a siguranței alimentare și a standardelor europene de calitate, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), precum și cu asociațiile de profil și de afaceri, cofinanțată de Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO).