Un truc ingenios pentru deszăpezire: vei curăța locul de parcare și curtea în jumătate de timp

Iarna poate părea distractivă până în momentul în care trebuie să ieși afară și să cureți zăpada din curte sau din fața casei. Ieși cu lopata, începi să muncești plin de entuziasm, dar după câteva minute îți dai seama că zăpada este grea, compactă, iar fiecare mișcare presupune un efort serios. Respiri tot mai greu, brațele par din ce în ce mai grele, iar când ridici privirea descoperi că mai ai o porțiune mare de deszăpezit. De multe ori, problema nu este cantitatea de zăpadă, ci modul în care a fost „tratată” înainte să pui mâna pe lopată.

Gestul care te ajută să deszăpezești mai ușor

Unul dintre cele mai simple și eficiente trucuri pentru a curăța rapid curtea sau locul de parcare este, paradoxal, unul pe care puțini îl respectă: evită să calci sau să circuli cu mașina pe zăpadă înainte de a o îndepărta. Deși pare evident, în practică aproape toți facem greșeala de a traversa curtea, aleea sau trotuarul de mai multe ori, compactând stratul proaspăt de zăpadă.

Zăpada proaspăt căzută este ușoară și aerată, ceea ce o face mult mai simplu de îndepărtat. În schimb, atunci când este călcată sau presată de roțile mașinii, se transformă rapid într-un strat dens, care, peste noapte, poate deveni gheață. A doua zi, deszăpezirea se transformă într-o muncă istovitoare, în care nu mai „mături” zăpada, ci spargi bucăți tari cu lopata.

Un detaliu aparent minor, dar extrem de util, este locul unde îți ții lopata. Mulți oameni o lasă pe veranda din față sau chiar lângă ușă, iar acest obicei face o diferență uriașă. Dacă trebuie să mergi prin zăpadă ca să ajungi la uneltele de deszăpezire, deja ai început să compactezi stratul. Având lopata la îndemână, poți începe imediat curățarea fără să lași urme.

De unde să începi deszăpezirea

O strategie eficientă este să începi deszăpezirea de la ușa casei sau de pe verandă și să avansezi spre stradă. Creează mai întâi o cărare centrală, apoi curăță pe rând fiecare parte, fără să pășești pe zăpada necurățată. În acest fel, nu doar că muncești mai eficient, dar economisești și timp, pentru că fiecare lopată contează.

Un alt sfat important: nu muta mașina înainte să deszăpezești. Chiar și o scurtă deplasare pe zăpadă o va tasa. Ideal este să cureți zăpada din jurul mașinii, să faci un culoar liber în spatele ei și abia apoi să o muți. După ce ai creat o zonă curată, poți finaliza deszăpezirea fără să te lupți cu zăpada întărită.

Există multe recomandări legate de alegerea lopeții perfecte sau de momentul ideal pentru deszăpezire, dar acest truc simplu le întrece pe toate. Dacă reușești să nu calci pe zăpadă înainte de a o curăța, întreaga muncă devine mult mai ușoară.