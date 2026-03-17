Criza apei din Nistru afectează și Soroca: rezerve la limită și multă incertitudine / VIDEO

Criza apei potabile din Nistru se resimte și în Soroca. Întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord” nu mai pompează apă, iar rezervele sunt la minimum. Situația este una extrem de complicată pentru municipiul Soroca, satele din jur, dar și Bălți.

De ani buni, conducerea S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” a bătut alarma în privința reanimării sondelor de la Egoreni, abandonate de autorități. Acestea ar fi prins bine în situația din prezent, fără investiții mari făcute acum, în grabă.

Dacă rezultatul analizelor apei de la Egoreni va fi bun, atunci municipiul Soroca, în special partea de jos a orașului, ar putea avea curând din nou apă. Cât privește aprovizionarea cu apă în partea din deal a Sorocii și satele din preajmă, situația rămâne incertă.

În preajma satului Cureșnița, de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost amplasate bondurile de captare a reziduurilor. Doar că ce se vede la suprafață este una, mai periculos poate fi ceea ce nu se vede.

Astăzi a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca, unde a fost discutată situația în care ne-am pomenit.

Ulterior, a fost convocată și ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Soroca. Aici s-a discutat și la capitolul alimentării cu apă a școlilor și grădinițelor din oraș.

Altă problemă este informarea cetățenilor despre adevăratele riscuri în urma consumării sau folosirii apei din Nistru. În timp ce politicienii tulbură și mai mult apele, la figurat, cetățenii încă nu cunosc din surse veridice ce anume a curs în Nistru și în ce cantitate. Este vorba doar de pete uleioase și scurgeri de produse petroliere sau de combustibili mai periculoși?

Între timp, autoritățile ne îndeamnă să ne informăm din surse oficiale și să facem abstracție de tot felul de manipulări și dezinformări, care abundă pe rețelele de socializare, mai ceva ca substanțele poluante din Nistru.