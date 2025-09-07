Crimă la Soroca: Un bărbat de 44 de ani a fost ucis, iar altul de 78 de ani a ajuns la spital

Noaptea trecută, liniștea orașului Soroca a fost zguduită de o crimă șocantă. Doi bărbați au fost găsiți zăcând însângerați pe strada Vasile Stroiescu, în jurul orei 04:35. Descoperirea a fost făcută de o femeie, care a alertat imediat autoritățile.

La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca și un echipaj medical. Din păcate, pentru una dintre victime, un bărbat de 44 de ani – medicii nu au mai putut face nimic, decât să constate decesul. Celălalt bărbat, în vârstă de 78 de ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital.

Potrivit informațiilor preliminare, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, care s-a încheiat tragic. Bărbatul de 78 de ani l-ar fi înjunghiat în piept pe cel de 44 de ani, acesta decedând pe loc. Ulterior, agresorul ar fi încercat să-și pună capăt zilelor, aplicându-și o lovitură de cuțit în piept, însă a supraviețuit.

Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.