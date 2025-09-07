De ce nu trebuie să arunci uleiul folosit în chiuvetă și cum să scapi de el?

Aruncarea uleiului de gătit folosit direct în chiuvetă poate părea o soluție rapidă, dar are efecte serioase asupra instalațiilor și mediului. Specialiștii atrag atenția că acest obicei poate provoca probleme importante dacă nu este evitat.

5 motive pentru care uleiul nu trebuie aruncat în chiuvetă

Înfundă țevile

Uleiul răcit se solidifică parțial în contact cu apa rece și se depune pe pereții conductelor. În timp, acest lucru poate duce la blocaje serioase. Costuri mari de reparații

Dacă țevile se înfundă frecvent din cauza uleiului, instalația poate fi afectată pe termen lung și poate fi nevoie de reparații costisitoare sau chiar înlocuirea conductelor. Poluează apele

Chiar și o cantitate mică de ulei poate forma o peliculă la suprafața apei, care împiedică oxigenarea și afectează viața acvatică. Afectează stațiile de epurare

Uleiul ajuns în rețeaua de canalizare îngreunează procesul de filtrare și tratare a apei, ceea ce poate duce la probleme la nivelul sistemului public de epurare. Este un deșeu periculos

Uleiul alimentar uzat face parte din categoria deșeurilor care trebuie gestionate separat, pentru a proteja mediul și infrastructura.

Ce poți face cu uleiul folosit

Colectează-l într-un recipient

După ce uleiul s-a răcit, pune-l într-o sticlă de plastic sau într-un borcan cu capac. Dacă vrei, poți să-l treci printr-o sită pentru a separa eventualele resturi alimentare.

În multe orașe există puncte de colectare a uleiului uzat, unde acesta este transformat în biodiesel sau alte produse utile.

Uleiul folosit la prăjeli simple, cum ar fi cartofii sau legumele, poate fi strecurat și folosit încă o dată sau de două ori. Evită refolosirea uleiului ars sau în care ai prăjit carne.

Explică și altora de ce nu se aruncă uleiul în chiuvetă și cum poate fi colectat responsabil. Astfel, impactul pozitiv asupra mediului poate fi mult mai mare.

Respectarea acestor pași nu doar că protejează instalațiile din casă, dar contribuie și la un mediu mai curat și mai sănătos pentru toți.