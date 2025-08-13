Crimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei

De către
OdN
-
0
1674

Doi bărbați sunt anchetați după ce, într-o noapte de octombrie, au ucis un bărbat cu care consumaseră alcool, iar apoi au încercat să-și ascundă fapta prin incendierea cadavrului.

Investigațiile poliției arată că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat rapid în violență extremă. Pe fondul unui conflict spontan, cei doi ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii, picioarele și obiecte contondente, provocându-i răni grave și decesul prin strangulare.

Ulterior, pentru a ascunde urmele crimei, aceștia ar fi încercat să incendieze cadavrul în curtea casei. Potrivit expertizei medico-legale, victima prezenta fracturi, echimoze și alte leziuni compatibile cu un act de violență extremă.

Ambii inculpați au recunoscut parțial faptele, însă fiecare încearcă să își minimalizeze rolul. Ei sunt cercetați pentru omor cu deosebită cruzime săvârșit de două persoane și profanarea cadavrului, infracțiuni ce se pedepsesc cu închisoare pe viață sau detenție de lungă durată.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentUNICEF implică știința comportamentală în promovarea imunizării
Articolul următorS.O.S. – Secțiile din vale ale Spitalului Raional Soroca sunt un pericol pentru lucrătorii medicali și pacienți / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.