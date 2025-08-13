Crimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei

Doi bărbați sunt anchetați după ce, într-o noapte de octombrie, au ucis un bărbat cu care consumaseră alcool, iar apoi au încercat să-și ascundă fapta prin incendierea cadavrului.

Investigațiile poliției arată că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat rapid în violență extremă. Pe fondul unui conflict spontan, cei doi ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii, picioarele și obiecte contondente, provocându-i răni grave și decesul prin strangulare.

Ulterior, pentru a ascunde urmele crimei, aceștia ar fi încercat să incendieze cadavrul în curtea casei. Potrivit expertizei medico-legale, victima prezenta fracturi, echimoze și alte leziuni compatibile cu un act de violență extremă.

Ambii inculpați au recunoscut parțial faptele, însă fiecare încearcă să își minimalizeze rolul. Ei sunt cercetați pentru omor cu deosebită cruzime săvârșit de două persoane și profanarea cadavrului, infracțiuni ce se pedepsesc cu închisoare pe viață sau detenție de lungă durată.