UNICEF implică știința comportamentală în promovarea imunizării

Ieri, reprezentanții din cadrul ATAS Nord-Est și STAS Soroca au participat la un atelier de lucru organizat de UNICEF, în parteneriat cu Asociația Obștească „Tarna Rom”. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul sănătății publice, lideri comunitari și reprezentanți ai societății civile, având ca temă centrală aplicarea științei comportamentale pentru identificarea barierelor și factorilor determinanți ai vaccinării în comunitatea romă.

Pe parcursul sesiunilor interactive, participanții au analizat cauzele care influențează rata de vaccinare în rândul acestei comunități, de la lipsa de informare și neîncrederea în sistemul medical, până la dificultăți de acces la servicii. În același timp, au fost prezentate exemple de bune practici și metode prin care abordările comportamentale pot fi folosite pentru creșterea acceptării vaccinurilor.

Organizatorii au subliniat importanța implicării active a liderilor locali și a campaniilor adaptate cultural, pentru a combate dezinformarea și pentru a consolida încrederea în beneficiile imunizării. Atelierul face parte dintr-o serie de acțiuni susținute de UNICEF pentru îmbunătățirea sănătății publice în comunitățile vulnerabile din Republica Moldova.