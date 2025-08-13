UNICEF implică știința comportamentală în promovarea imunizării

De către
OdN
-
0
16

Ieri, reprezentanții din cadrul ATAS Nord-Est și STAS Soroca au participat la un atelier de lucru organizat de UNICEF, în parteneriat cu Asociația Obștească „Tarna Rom”. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul sănătății publice, lideri comunitari și reprezentanți ai societății civile, având ca temă centrală aplicarea științei comportamentale pentru identificarea barierelor și factorilor determinanți ai vaccinării în comunitatea romă.

Pe parcursul sesiunilor interactive, participanții au analizat cauzele care influențează rata de vaccinare în rândul acestei comunități, de la lipsa de informare și neîncrederea în sistemul medical, până la dificultăți de acces la servicii. În același timp, au fost prezentate exemple de bune practici și metode prin care abordările comportamentale pot fi folosite pentru creșterea acceptării vaccinurilor.

Organizatorii au subliniat importanța implicării active a liderilor locali și a campaniilor adaptate cultural, pentru a combate dezinformarea și pentru a consolida încrederea în beneficiile imunizării. Atelierul face parte dintr-o serie de acțiuni susținute de UNICEF pentru îmbunătățirea sănătății publice în comunitățile vulnerabile din Republica Moldova.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentTineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025
Articolul următorCrimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.