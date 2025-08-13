Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025

Pe data de 12 august 2025, Parcul Central din Florești s-a transformat într-un hub al creativității, tehnologiei și distracției, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Sub genericul „Tineretul schimbă lumea”, tineri din raion au participat la activități interactive menite să le stimuleze imaginația și spiritul de echipă.

Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești și Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a reunit patru zone tematice concepute pentru a răspunde pasiunilor și curiozității participanților.

Zona Creației a oferit un spațiu liber pentru exprimarea artistică și pentru schimbul de idei inovatoare, încurajând tinerii să-și manifeste talentul și să propună soluții creative pentru comunitate. În Zona Gaming – „Tinerii în joc”, competițiile virtuale au adunat pasionați de toate vârstele, creând o atmosferă plină de adrenalină și voie bună.

La Quiz Arena, cei mai rapizi și inspirați participanți au răspuns la întrebări din domenii diverse, câștigând premii pe măsură. În paralel, Zona Robotică a atras tinerii interesați de tehnologie, care au descoperit, prin demonstrații practice, cum inovația poate fi pusă în slujba comunității.

Atmosfera a fost animată de un DJ, care a întreținut energia și buna dispoziție pe tot parcursul evenimentului, transformând parcul într-un spațiu de celebrare și conexiune între generații.

Ziua Internațională a Tineretului 2025 la Florești a demonstrat, încă o dată, că implicarea și creativitatea tinerilor pot fi motorul schimbării în comunitate. Organizatorii au anunțat că își propun să continue tradiția acestor întâlniri.

Ina RÎBALCHIN