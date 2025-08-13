Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie

PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea PRIA Gala Fermierilor din Republica Moldova, care va avea loc pe 11 septembrie 2025 în spațiul Digital Park, Chișinău, transmite moldpres.md

Potrivit organizatorilor, această gală reprezintă singurul eveniment de amploare dedicat în întregime fermierilor moldoveni, prin care se recunoaște și celebrează contribuția esențială a agricultorilor la dezvoltarea durabilă a țării. Fermierii sunt considerați pilonii progresului rural, iar la această gală vor primi aprecierea cuvenită pentru munca lor perseverentă, inovație și impact social.

„PRIA Gala Fermierilor 2025 aduce recunoașterea fermierilor care au investit timp, capital și expertiză pentru dezvoltarea agriculturii locale; premierea inovației, diversității, implicării comunitare și creării de locuri de muncă în sectorul agricol; aprecierea contribuției tinerilor fermieri și a femeilor active în agricultură; o zi plină de networking valoros, schimb de bune practici și inspirație; tombolă cu premii diverse, oferite de companii din domenii precum vinificație, cosmetice, telecomunicații, auto, fashion și produse alimentare artizanale”, explică organizatorii.

Organizatorii invită fermierii, experții din domeniu, reprezentanții autorităților și companiilor partenere să participe activ la această platformă de dialog, inspirație și recunoaștere.

Agricultura este un sector vital pentru economia și securitatea alimentară a Republicii Moldova. Prin acest eveniment, se aduce în prim-plan rolul strategic al fermierilor în dezvoltarea rurală, menținerea tradițiilor agricole și crearea de oportunități durabile, rezumă MAIA.