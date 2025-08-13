S.O.S. – Secțiile din vale ale Spitalului Raional Soroca sunt un pericol pentru lucrătorii medicali și pacienți / VIDEO

Complexul de clădiri din vale ale spitalului raional Soroca „Anatolie Prisacari”, sunt nu doar o podoabă arhitecturală ce vorbește despre istoria medicinii din acest ținut, ci o dovadă a implicării autorităților de odinioară în rezolvarea problemelor cetățenilor. Chiar și astăzi, la 127 de ani de la inaugurarea spitalului, clădirile acestuia sunt o dovadă a implicării autorităților din prezent la rezolvarea problemelor cetățenilor.

Pereți cu crăpături de sus până jos și tavane căzute, sunt semne clinice ale unei boli cronice, care în ultimii ani s-a transformat în una acută. Dar cine să trateze clădirea, dacă responsabilii arată cu degetul unul spre altul, fără a aloca banii necesari pentru tratamentul urgent?

Conducerea spitalului raional conștientizează grava problemă cu care se confruntă, și pericolul în care se află lucrătorii medicali și pacienții, dar nu pot face nimic, căci clădirile sunt în proprietatea Consiliului Raional Soroca.

Acest spital a fost construit de Zemstva Sorocii după ce în 1895 cumpără acest loc, căci până atunci spitalul s-a tot mutat prin clădiri arendate din oraș. Proiectul a fost realizat de atelierul din Odesa al arhitectului Alexandru Bernardazzi. Spitalul judeţean de zemstvă a fost inaugurat în toamna anului 1898, având șapte ambulatorii şi camere de gardă pentru tratament staţionar cu 102 paturi cu saltele umplute cu paie.

Dar să revenim la prezent, clădirile frumoase de cândva, sunt astăzi construcții periculoase pentru cei care trec prin preajmă, ca să nu mai vorbim de cei care muncesc sau se tratează în interiorul lor.

Clădirea spitalului încă rabdă sub povara anilor, în timp ce ping-pongul dintre Consiliul Raional Soroca și Ministerul Sănătății nu rezolvă nimic. Autoritățile locale și republicane sunt preocupate de alegeri și concedii, și doar o nenorocire i-ar putea întoarce cu fața spre problema spitalului? Dar poate ar fi mai bine de preîntâmpinat, cât nu este prea târziu?

În celelalte clădiri din preajmă au fost făcute unele reparații cosmetice, dar acoperirea fisurilor doar ascunde pericolul. Că aceste clădiri nu sunt veșnice și că mai devreme sau mai târziu, va trebui de construi un nou sediu, se știa de mult. Astfel alături de maternitatea din dealul orașului, acum vreo patru decenii, s-a purces la construcția unui nou sediu pentru spital. Dar nu a fost să fie, astăzi acesta este uitat și abandonat de toți. Adică aproape de toți, căci pasionații de strikeball, au găsit aici un loc perfect pentru activitățile de gașcă.

Dar să revenim la vechiul și bolnavul spital. Ce soluție ar fi? În primul rând comunicarea dintre autoritățile locale și cele republicane, fără a se ține cont de culorile politice, la fel cum fac și medicii când tratează pacienții.

Argumentul tradițional că nu sunt bani, ar trebui schimbat pe ce vrem să facem. Un plan concret pe următorii cinci ani. Fie se găsește altă clădire din municipiu ce poate fi adaptată pentru spital, sau se construiește una nouă. Un proiect bine gândit poate prinde bine când vor fi disponibile fondurile de preaderare și aderare la Uniunea Europeană.

Apropo de fonduri europene, la doar 200 kilometri de Soroca, Spitalul Municipal Dorohoi a foi modernizat la standarde moderne cu 20 de milioane de euro. Proiectul a contribuit la creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și îmbunătățirea calității serviciilor medicale din ambulatoriu. De aceasta s-au convins colegii noștri care au mers într-o vizită acolo.

Anterior, mai multe secții din deal ale spitalului raional Soroca au fost renovate cu susținerea financiară a unor Consilii Județene de peste Prut, cu contribuția Consiliului raional Soroca şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Rezolvarea problemei cu noua clădire pentru spitalul raional ar permite în paralel de găsit o soluție și pentru complexul de clădiri de pe strada Kogălniceanu. Aici este nevoie de o abordare ca față de monumentele istorice, acestea trebuie mai întâi conservate și consolidate. Apoi autoritățile pot decide ce vor face aici – fie o secție de recuperare și reabilitare, un centru de zi pentru vârstnici, un muzeu al medicinii, dar neapărat în condiții sigure pentru angajați și beneficiari.

Am încercat să aflăm și viziunea autorităților raionale privitor la acest subiect, căci ei sunt proprietarii clădirilor spitalului, dar conducerea raionului Soroca nu a găsit timp să vorbească cu noi la acest subiect.