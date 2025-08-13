„Satul European 2022″ – top 3 beneficiari

1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au încasat cei mai mulți bani pentru realizarea lucrărilor. Mai exact, aceste trei firme au câștigat circa 15% din bani, semnând mai multe contracte care, însumate, depășesc cifrele de 50, 70 și chiar 100 de milioane de lei. Mai mult, un proiect realizat de una dintre aceste companii a intrat în vizorul ofițerilor anticorupție. Detalii, într-o anchetă realizată de #diez și CU SENS.

11 MILIOANE DE LEI LA PEPENI

Comuna Pepeni, raionul Sîngerei. Aici, a fost implementat unul dintre cele mai scumpe proiecte, realizat în cadrul programului guvernamental „Satul European 2022”. A costat peste 11 milioane de lei. De acești bani s-a construit o stație de epurare a apelor uzate pe un câmp de la marginea comunei; o stație de pompare, amenajată la ieșirea din localitate și peste 2 km de rețea de canalizare, care ar permite conectarea a 250 de gospodării. Deși proiectul a fost dat în exploatare la sfârșitul anului trecut, până în luna februarie 2025, doar circa 76 de gospodării s-au conectat la rețea.

ALEXANDRU MIRON, locuitor al comunei Pepeni, raionul Sîngerei: Eu cred că e cam mult 2 000 de lei pentru conectare. Eu știu gospodării care au de la fântâna autonomă, de la canalizare au trei metri până la rețea și tot 2 000 de lei trebuie să achite pentru trei metri de conectare. Reporter: Vă pare mult? ALEXANDRU MIRON, locuitor al comunei Pepeni, raionul Sîngerei: Abuziv! IACOB, locuitor al comunei Pepeni, raionul Sîngerei: Avem canalizarea noastră acasă, avem fântâni săpate în pământ și le folosim când avem nevoie. LIDIA, locuitoare a comunei Pepeni, raionul Sîngerei: Noi acum avem canalizare noastră de care ne folosim. Nu-i o problemă încă, dar văd că lumea așteaptă. La care oleacă îi mai urgent, se vorbește că așteaptă cu nerăbdare să se conecteze.

Am mers la primărie că să aflăm de ce noul sistem de epurare a apelor uzate din sat nu e pus în funcțiune. Am discutat cu Oleg Cernei, care a fost ales primar la sfârșitul lui 2023 și e cel care, un an mai târziu, a semnat actul de recepție la terminarea lucrărilor. Cernei susține că, în localitate, este o altă stație de epurare, mai mică, care face față deocamdată și la care sunt conectate casele de pe strada centrală, liceul și una dintre cele două grădinițe din sat.

OLEG CERNEI, primarul comunei Pepeni, raionul Sîngerei: Toți, acum, sunt conectați la mini stația de epurare. Deci, are capacitatea, numărul acesta de consumatori ca să prelucreze apele reziduale și nu există necesitatea ca să repornim stația de epurare, pentru că acolo sunt cheltuieli. Ca să pui în funcție stația de epurare de acolo, trebuie să ai volumul necesar de ape reziduale ca să nu ai cheltuieli destul de mari.

Întrebat când va fi pornită noua stație de epurare, dar și cea de pompare, primarul explică că trebuie să fie extinsă, mai întâi, rețeaua de canalizare.

OLEG CERNEI, primarul comunei Pepeni, raionul Sîngerei: A fost necesar ca noi să depunem proiectul pentru Statul European II, ca să extindem rețeaua de canalizare cu 6-7 km și, respectiv, în momentul în care anul acesta o să construim rețeaua centralizată și o să conectăm, după calcule noastre, vreo 250 de familii, atunci o să apară necesitatea ca noi să conectăm tot ce înseamnă stația de epurare. Asta să o închidem de 25 de metri și să pompăm tot și să repornim stația de epurare cea mare.

Proiectul propus de Primăria Pepeni a fost aprobat de Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, pe scurt – ONDRL, în august 2022. Ulterior, autoritatea locală a organizat o licitație publică pentru a selecta compania care să efectueze lucrările. La concurs au participat trei companii, printre care Devastcom SRL din Chișinău, care a propus un preț al lucrărilor de 9,2 milioane de lei și a fost desemnată câștigătoare. Asta, chiar dacă o altă firmă a propus un preț mai mic cu circa 1 milion de lei, oferta care, însă, a fost respinsă. Motivul – „preț anormal de scăzut”. L-am căutat pentru explicații pe fostul primar, Oleg Rotaru, care a deținut această funcție până în noiembrie 2023. Acesta susține că nu a fost aleasă oferta mai ieftină, pentru că antreprenorul respectiv, în opinia lui, nu avea capacitatea de a executa lucrările.

ROTARU OLEG, fostul primar al comunei Pepeni, raionul Sîngerei: A venit cu o ofertă mult mai joasă și eu i-am explicat: „Fii atent, tu nu o să faci lucrarea că nu ești specialist în domeniu”. El a venit un pic din alt domeniu. „Tu aici nu câștigi sau tu o să faci o lucrare pe care eu n-o să pot să o accept”. Eu cunosc domeniul respectiv foarte bine. De aceea, eu, inclusiv comisia, am hotărât: „Haideți să facem, să dăm câștigătorul la unul care execută aceste lucrări”.

Chiar dacă lucrările trebuiau finalizate până la sfârșitul anului 2023, acest lucru nu s-a întâmplat, însă. Asta, deoarece s-a decis ca stația să nu mai fie construită în localitate, așa cum prevedea caietul de sarcini, dar să fie strămutată pe un câmp de la marginea localității. În acest sens, pe 16 septembrie 2024, ONDRL a semnat cu primăria Pepeni un acord adițional de majorare a sumei contractului cu peste 2 milioane de lei. Astfel, suma totală a proiectului a ajuns la 11,4 milioane de lei.

MIHAIL CROITORU, directorul ONDRL: Pe parcursul implementării proiectului, la demersul domnului primar și al proiectantului s-a găsit soluția de a strămuta stația de epurare cu 1,2 km pentru a fi conectate, ulterior, alte două localități. S-au mai adăugat niște bani pentru cheltuielile respective, dar, în schimb, pe viitor, comuna Bălășești și încă o comună alăturată nu o să aibă nevoie să implementeze, să cheltuie banul public pentru stații de epurare, dar o să fie cheltuieli doar de conectare la stația existentă.

Actualul primar, Oleg Cernei, ne-a spus că, în vara lui 2023, cu mai bine de un an înainte ca ONDRL să aloce suplimentar cele peste 2 milioane de lei, Devastcom SRL face lucrările de strămutare în avans, iar când a venit nota de plată, noul primar a decis să organizeze o nouă licitație, deși lucrările erau, deja, efectuate. Câștigă tot Devastcom SRL, deși o altă companie a propus un preț mai mic. Am revenit la primar cu un apel telefonic pentru a înțelege cum de a fost posibil să organizeze o licitație pentru lucrări efectuate în avans. Iată ce a răspuns.

OLEG CERNEI, primarul comunei Pepeni, raionul Sîngerei: Din moment ce li s-au alocat douâ milioane de lei, ce trebuia să fac eu? Deci, legea spune clar, în momentul în care s-au alocat bani, altă procedură decât achiziție publică nu există. Deci, respectiv, Guvernul, Ministerul Infrastructurii au dat banii știind că lucrările au fost făcute. Ei toți au știut. Acei care au alocat banii ei au știut clar, că s-au făcut lucrările în avans.

De cealaltă parte, Serghei Cojocari, director adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională Locală, recunoaște că majoritatea proiectelor implementate de autoritățile locale în cadrul programului guvernamental „Satul European 2022” au fost cu probleme, iar comuna Pepeni nu este o excepție.

SERGHEI COJOCARI, director adjunct al ONDRL: Pepeni este unul dintre cele 80% de proiecte care, pe parcurs, au fost constatate unele deficiențe tehnice, de diferită natură: nu au fost prevăzute unele lucrări, nu toate lucrările au fost corect calculate. Deci, pe perioada de implementare, 80% din proiecte au fost corectate ca ele să atingă un impact maxim și să poată fi operaționalizate, inclusiv proiectul Pepeni.

Am mers și la sediul firmei Devastcom SRL din Chișinău pentru detalii. Deși, inițial, paznicul ne-a permis să intrăm, după ce a răspuns la un apel, ne-a spus să ieșim și că nu avem voie să filmăm.

Reporter: De ce nu ne dați voie să filmăm? Paznic: Pentru că e proprietate privată. Proprietarul tocmai m-a sunat.

L-am sunat pe proprietarul firmei, Victor Țîmbaliuc. I-am lăsat și un mesaj. Ne-a răspuns la apel peste câteva zile.

Reporter: De ce a fost necesar să fie organizată licitația, dacă oricum dumneavoastră ați efectuat lucrările din prima lucrare? VICTOR ȚÎMBALIUC, administratorul Devastcom SRL: Se-ntâmplă, câteodată, multe obiective, unde poate să se întâmple ca același antreprenor să execute mai multe licitații care sunt, într-un fel, în continuitate, deoarece e greu de obținut surse de finanțare, integral, pe un obiectiv mare. Obiective mari sunt de zeci de milioane. Știți cum? Și cu finanțarea e mai problematic. Și, atunci, se divizează în mai multe etape de finanțare și de executare, evident.

La întrebarea cum se face că firma sa se află în topul companiilor care au câștigat licitații în cadrul programului guvernamental „Satul european 2022”, acesta a răspuns că:

VICTOR ȚÎMBALIUC, administratorul Devastcom SRL: Activăm, lucrăm, nu ne stopăm. Și asta, vedeți, și un răspuns la întrebarea dumneavoastră: „Dar de ce, cum se întâmplă că luați mai multe?”. Că știu că nu ne oprim. Adică, nu așteptăm. Sumele de bani, indiferent de fapt, o să vină. O să vină, mă rog. N-am avut motiv, nu a fost de neachitare sau niciun obiectiv nu a fost neachitat, până la urmă.

Pe lângă proiectul de la Pepeni, în cadrul programului „Satul European 2022”, Devastcom SRL a mai făcut lucrări în alte cinci localități din nordul țării și trei din centrul țării. În mare parte, vorbim de proiecte ce țin de apă și canalizare. Valoarea totală a contractelor – 56 de milioane de lei, ceea ce plasează Devastcom SRL pe poziția a III-a în topul companiilor care au încasat cei mai mulți bani în programul „Satul european 2022”. Pe lângă aceste contracte, în ultimii trei ani, Devastcom SRL a câștigat și alte licitații publice. Mai exact, a semnat încă 14 contracte cu statul în valoare totală de aproximativ 98 de milioane de lei, arată datele publicate pe site-ul Agenției Achiziții Publice.

TRUȘENI – PROIECT DE 10 MILIOANE DE LEI

Comuna Trușeni, municipiul Chișinău, este o altă localitate unde a fost implementat un proiect în cadrul programului „Satul european 2022”. Aici, autoritățile locale au decis să investească peste 10 milioane de lei pentru a construi 6,5 km de rețea de apeduct, două rezervoare și o stație de pompare a apei.

VIORICA BEREGOI, primara comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Cu ajutorul acestei stații de pompare și acestor două rezervoare, acum, practic, peste 2 000 de gospodării sunt conectate la apă potabilă. Atât prin rețea nouă, cât și prin cea existentă. Dar noi periodic mai înnoim rețeaua pentru a fi cât mai nouă și a fi cât mai puține pierderi.

Chiar lângă rețeaua centralizată de apă se află casa lui Nicolae Vrednic, de 78 de ani.

NICOLAE VREDNIC, locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Conducta a fost trasată până la gard. Toate cheltuielile care urmau să fie efectuate după gard au fost pe contul nostru, al tuturor, este normal. Unul vrea să se conecteze, altul nu vrea să se conecteze. Nu poate autoritatea locală să-l conecteze în mod obligatoriu pe oricine. Eu nu mai car apă de la Chișinău, fiindcă eram nevoit să cumpăr buteliile acestea de apă, dar vă închipuiți la vârsta mea eu nu sunt în stare să duc o butelie de nouă litri de apă.

Pentru alte necesități, însă, cum ar fi irigarea grădinii, bărbatul și-a amenajat în curte propriul sistem de colectare a apei de ploaie.

NICOLAE VREDNIC, locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Nouă ne ajunge în sezonul lunilor toride. Este o apă de ploaie, care conține diverse substanțe minerale și e utilă și pentru udatul plantelor.

Am discutat și cu alți locuitori din comuna Trușeni, care s-au conectat la apeduct. Aceștia susțin că, în trecut, erau nevoiți să cumpere apa pe care o foloseau pentru băut și gătit.

Reporter: Dar calitatea apei era bună? VASILE ROTARU, locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Nu, nu era bună. Reporter: Nu era pentru băut? VASILE ROTARU, locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Nu, nici pentru pregătirea bucatelor și băut, nici nu se discuta, nu se folosea nimeni. Reporter: Anterior, până să fiți conectați, de unde luați apă, de la fântâni? MARIA NEAMȚU, locuitoare a comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Cumpăram. Reporter: O cumpărați de la magazin? MARIA NEAMȚU, locuitoare a comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Nu de la magazin, ne aducea special de la Chișinău 38 de litri, două butelii mari cu apă și toată vremea cumpăram. Pe săptămână două butelii de 18 litri mergeau.

Pe lângă gospodării, la sistemul de alimentare cu apă potabilă au fost conectate și trei instituții publice, iar una dintre ele este Grădinița nr. 1 din Trușeni, unde sunt înscriși 91 de copii.

LUPAȘCO OLGA, directoarea grădiniței nr. 1 din Trușeni: Evident, noi am avut apă mai mult menajeră sau apă tehnică, cum spun locuitorii, ceea ce dădea foarte mari bătăi de cap. Foarte des schimbam robinetele în baie, tot utilajul de la baie avea de suferit, respectiv, și la bucătărie se uzau, practic, la câteva luni, trebuiau să fie schimbate.

Pentru demararea proiectului din Trușeni, în august 2022 a fost organizată o licitație publică, dar care a fost anulată. Viceprimarul comunei Trușeni, responsabil de organizarea acesteia, nu ne-a putut spune motivul exact.

NEDREAGA GHENADII, viceprimarul comunei Trușeni, municipiul Chișinău: N-am să vă spun corect, eu nu fug de răspunsuri niciodată, dar n-am să vă spun corect. În orice caz, noi vom cere în scris poate de la specialistul în domeniu, să dea în scris de ce așa o fost. Pur și simplu, țin minte în toamnă se închidea anul și, dacă noi nu reușeam atunci să deschidem a doua licitație și după timp, noi urma să pierdem aceste zece milioane de lei.

În noiembrie 2022, la licitația repetată, au participat patru companii, iar câștigătoarea a fost desemnată compania Valdcongrup SRL din Chișinău, care a propus prețul de 10,4 milioane de lei. Deși au fost alte două oferte mai mici, acestea au fost refuzate.

NEDREAGA GHENADII, viceprimarul comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Păi, nu, mai mic nu a fost sau mai mic a fost la Valdcongrup? Reporter: Nu, Valdcongrup a fost pe locul trei după preț. Au fost două firme care au propus mai puțin. NEDREAGA GHENADII, viceprimarul comunei Trușeni, municipiul Chișinău: Înseamnă că acele două firme aveau tare mari probleme în acte, ceva aveau, era scris poate ceea ce nu aveau, știți.

Am mers la sediul firmei, care a câștigat licitația, pentru detalii. Am discutat cu coproprietarul și administratorul afacerii, Denis Țurcan. Iată cum explică acesta faptul că a reușit să câștige mai multe licitații în cadrul programului guvernamental „Satul european 2022”.

ȚURCAN DENIS, administratorul Valdcongrup SRL: Secretul e că participăm la licitații și să dai prețul corect, să ai toate documentele în regulă – tot este un factor important. Și bun, să ai și un nume pe piață ca lumea să știe că tu dacă ai să iei contractul acesta o să faci lucrările. Referitor la transferuri, sunt anumite mici întârzieri, dar n-au fost critice în Satul European I. O să vedem Satul European II, pentru că el abia acum se începe a implementa proiectele și încă n-am depus la plată niciodată, dar la Satul European I au fost ok, adică au fost mici întârzieri, dar n-au fost critice.

Valdcongrup SRL a implementat un proiect în valoare de circa 10 milioane de lei și în comuna Bilicenii Vechi, din raionul Sîngerei, unul cu probleme, se pare. Asta, deoarece un reprezentant al firmei, împreună cu responsabilul tehnic și un inspector din cadrul unei direcții teritoriale a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, ar fi încercat s-o mituiască pe primăriță ca să se treacă peste verificările necesare privind volumul, calitatea și costul real al lucrărilor executate. Cazul a ajuns în vizorul ofițerilor Anticorupție care, pe 30 iulie 2025, au efectuat percheziții într-un dosar de corupție, în care cei trei au statut de bănuiți.

Reporter: Care e poziția dumneavoastră pe acest caz? ȚURCAN DENIS, administratorul Valdcongrup SRL: Nu dăm declarații cât timp merge ancheta. Reporter: Deci, nu puteți să oferiți declarații? ȚURCAN DENIS, administratorul Valdcongrup SRL: Nu, nu, nu.

Pe lângă proiectele din Trușeni și Bilicenii Vechi, în programul „Satul European 2022”, Valdcongrup SRL a mai realizat lucrări în alte opt localități, majoritatea în nordul țării, în sate și comune din raioanele: Florești, Șoldănești și Rezina, dar și în centrul țării, la Hâncești. Și în cazul dat vorbim, în mare parte, de lucrări de apă și canalizare. Valoarea totală a contractelor – 78 de milioane de lei. Astfel, firma ocupă poziția a II-a în topul companiilor care au încasat cei mai mulți bani în programul „Satul european 2022”. Potrivit datelor publicate pe site-ul Agenției Achiziții Publice, Valdcongrup SRL câștigă constant contracte pe bani publici. Mai exact, în ultimii trei ani, a semnat 17 contracte cu mai multe autorități și instituții publice, în sumă totală de peste 134 de milioane de lei.

ALTE 11 MILIOANE DE LEI LA MICIURIN

Satul Miciurin, raionul Drochia. Și aici, autoritățile locale au ales să investească peste 11 milioane de lei, alocați de stat în cadrul programului „Satul european 2022”, pentru a conecta la rețeaua de apeduct aproximativ 1 500 de locuitori. Deși proiectul a fost finalizat pe 20 septembrie 2023, nu toți au vrut să se conecteze la rețea. Printre ei, acest bărbat care folosește, în continuare, apa din fântâna pe care a construit-o în curtea casei sale.

Reporter: Ca să vă conectați la apă, la apeduct, trebuie să achitați ceva? VICTOR IVANOVICI, locuitor al satului Miciurin, raionul Drochia: Da, trebuie 5 000 de lei să plătești. 2 000 de lei au luat mai înainte și acum 3 000 de lei conectarea. Reporter: Și vi se pare că este un preț mare ca să vă conectați la apă, acești 5 000 de lei? VICTOR IVANOVICI, locuitor al satului Miciurin, raionul Drochia: Pentru mine, desigur, e mare. Eu am pensia 2 000 de lei. UMANSCHII DMITRII, locuitor al satului Miciurin, raionul Drochia: M-am conectat de curând. Vecinul, celălalt vecin – tot s-a conectat. Acolo, deja, unul, doi. Dar nu toți, nu tot satul. Cine a vrut.

În cadrul acestui proiect, s-au construit 19 km de rețea de apeduct, care să permită conectarea a 428 de gospodării din sat și nouă instituții publice. De asemenea, a fost ridicată o stație de tratare a apei, reabilitată o sondă arteziană și instalat un turn de apă.

ANATOLIE NICU, primarul satului Miciurin, raionul Drochia: Vedeți că aici s-a efectuat, s-a instalat turnul, adică bazinul central unde se acumulează apa pompată din fântână și îi trecută prin stația de clorinare și de aici mai departe se pornește pe apeductul central din sat. Mai ales vara trecută, în condițiile când o arșiță care nici cei mai în vârstă nu o țin minte, și o secetă atât de puternică pe care am avut-o noi, mi-i greu să-mi închipui ce avea să fie dacă nu era fântâna și apeductul acesta la noi în sat, de unde aveau să ia oamenii apă? Aveau cum, ca și înainte cu căruțele cărau apa de la sute de metri. Dar așa, fiecare are în ogradă, deschide robinetul – are apă.

Responsabilul tehnic al proiectului, Boris Pînzaru, ne-a spus că, în timpul verificărilor lucrărilor, a depistat unele nereguli în perioada implementării proiectului. Din spusele lui, toate problemele au fost înlăturate de companie.

BORIS PÎNZARU, responsabilul tehnic: Nu erau grave, era așa: că acolo nu era oleacă de pietriș, dincolo poate nu era compactat oleacă pământul, s-a mai lăsat, s-a adus, s-a nivelat. S-a făcut oleacă de regulă pe traseu. Traseul trebuia de adus la starea inițială. Astea au fost probleme, restul… Eu ca responsabil, primarul, dirigintele de șantier, am mers toată lungimea, am văzut ce este. Că dă, ca la fiecare construcție se mai scapă câte ceva. Și au fost, vă spun, până la recepție au fost înlăturate toate ceea ce am văzut noi și la recepție au fost, hai să spunem, 100% – 99% din lucrări au fost efectuate.

Compania care a câștigat licitația și a efectuat lucrările în satul Miciurin este Foremcons SRL, la fel din Chișinău, câștigând 20 de proiecte în cadrul programului guvernamental „Satul european 2022”. Majoritatea – în localități din nordul țării. Valoarea totală a contractelor – 142 de milioane de lei, ceea ce plasează compania pe prima poziție în topul companiilor care au încasat cei mai mulți bani publici în cadrul programului „Satul european 2022”.

Reporter: Cum explicați că anume compania dumneavoastră a câștigat cei mai mulți bani din cadrul proiectului Satul European? Care ar fi cheia succesului? AXENTII DUMITRU, administratorul Foremcons SRL: Cheia succesului este vechimea pe piață și faptul că, compania noastră participă la toate proiectele demarate de Satul European.

Acestea nu sunt singurele contracte pe bani publici. Potrivit datelor publicate pe site-ul Agenției Achiziții Publice, cel puțin, în ultimii trei ani, Foremcons SRL a câștigat alte 69 de licitații publice, în sumă totală de peste 605 milioane de lei. Până în prezent, prin programul guvernamental „Satul European 2022” despre care v-am vorbit în acest subiect, dar și „Satul European Expres 2023” au fost finanțate aproximativ 900 de proiecte, cu o valoare totală de circa două miliarde de lei. Anul trecut, Guvernul a decis să continue programul dat până în 2028, fiind estimate costuri de peste 5,3 miliarde de lei. Cât de eficient vor fi cheltuiți banii publici, rămâne de văzut.