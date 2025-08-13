Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie

De către

Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală.

În primii 25 de pe listă se regăsește și un sorocean:

Victor Său, președintele Organizației Teritoriale Soroca a Partidului „Respect Moldova”, ex-președinte al raionului Soroca, fost primar, nr.13.

Sî menționăm că, în primii 25 se mai regăsesc Ion Dascăl, președinte al Organizației teritoriale Drochia a Partidului „Respect Moldova”, fost președinte al raionului Drochia (nr.8) și Iurie Vlas, președintele Organizației Teritoriale a Partidului „Respect Moldova”, prim-vicepreședinte al raionului Florești (nr.22)

SURSA: respect.md