S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și 78 de cazuri în săptămâna anterioară a acesteia.
Numărul de cazuri de COVID-19 în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, a fost de 67 cazuri, fiind cu 59,5% cazuri mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Deși se constată o creștere a numărului de cazuri la nivel național, valorile înregistrate nu indică o situație alarmantă.
Totuși, este necesară intensificarea supravegherii epidemiologice și aplicarea măsurilor de prevenire și răspuns corespunzătoare, pentru a limita răspândirea infecției.
La nivel european, în săptămâna 31/2025 (perioada 28.07.2025-03.08.2025), evoluția datelor privind infecția COVID-19 prezintă variații între țări și regiuni. Deși în majoritatea țărilor numărul testelor efectuate și al spitalizărilor rămâne relativ scăzut, datele din sistemul de supraveghere santinelă arată o creștere constantă a numărului de cazuri confirmate și a procentului de teste pozitive.
Având în vedere creșterea numărului de cazuri COVID-19, perioada sezonului estival și creșterea mobilității populației, ANSP recomandă respectarea principalelor măsuri de protecție pentru sănătatea și siguranța populației.
Măsuri recomandate:
- Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.
- Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor cu mulți oameni pentru a minimiza expunerea.
- Igiena mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.
- Igiena respiratorie: acoperirea gurii și nasului cu pliul cotului sau cu un șervețel în timpul tusei sau strănutului, urmată de eliminarea imediată a șervețelului și igienizarea mâinilor.
- Respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.
- Vaccinarea: încurajăm cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19, inclusiv să primească dozele de rapel recomandate, pentru a obține o protecție maximă împotriva formelor severe ale bolii.
- Monitorizarea stării de sănătate: fiecare cetățean ar trebui să fie atent la simptomele noi și să consulte medicul de familie în cazul apariției acestora, chiar dacă sunt ușoare.
- Informarea din surse oficiale: încurajăm populația să se informeze constant din surse oficiale despre evoluția infecției și măsurile actualizate de protecție, pentru a putea reacționa prompt și corect la eventualele schimbări.
Reiterăm că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne a fi cea mai eficientă metodă de a evita cazurile grave de boală și deces.