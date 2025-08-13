S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și 78 de cazuri în săptămâna anterioară a acesteia.

Numărul de cazuri de COVID-19 în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, a fost de 67 cazuri, fiind cu 59,5% cazuri mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Deși se constată o creștere a numărului de cazuri la nivel național, valorile înregistrate nu indică o situație alarmantă.

Totuși, este necesară intensificarea supravegherii epidemiologice și aplicarea măsurilor de prevenire și răspuns corespunzătoare, pentru a limita răspândirea infecției.

La nivel european, în săptămâna 31/2025 (perioada 28.07.2025-03.08.2025), evoluția datelor privind infecția COVID-19 prezintă variații între țări și regiuni. Deși în majoritatea țărilor numărul testelor efectuate și al spitalizărilor rămâne relativ scăzut, datele din sistemul de supraveghere santinelă arată o creștere constantă a numărului de cazuri confirmate și a procentului de teste pozitive.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri COVID-19, perioada sezonului estival și creșterea mobilității populației, ANSP recomandă respectarea principalelor măsuri de protecție pentru sănătatea și siguranța populației.

Măsuri recomandate:

Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.

menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului. Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor cu mulți oameni pentru a minimiza expunerea.

limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor cu mulți oameni pentru a minimiza expunerea. Igiena mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.

spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante. Igiena respiratorie: acoperirea gurii și nasului cu pliul cotului sau cu un șervețel în timpul tusei sau strănutului, urmată de eliminarea imediată a șervețelului și igienizarea mâinilor.

acoperirea gurii și nasului cu pliul cotului sau cu un șervețel în timpul tusei sau strănutului, urmată de eliminarea imediată a șervețelului și igienizarea mâinilor. Respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.

aerisirea regulată a spațiilor închise. Vaccinarea: încurajăm cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19, inclusiv să primească dozele de rapel recomandate, pentru a obține o protecție maximă împotriva formelor severe ale bolii.

încurajăm cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19, inclusiv să primească dozele de rapel recomandate, pentru a obține o protecție maximă împotriva formelor severe ale bolii. Monitorizarea stării de sănătate: fiecare cetățean ar trebui să fie atent la simptomele noi și să consulte medicul de familie în cazul apariției acestora, chiar dacă sunt ușoare.

fiecare cetățean ar trebui să fie atent la simptomele noi și să consulte medicul de familie în cazul apariției acestora, chiar dacă sunt ușoare. Informarea din surse oficiale: încurajăm populația să se informeze constant din surse oficiale despre evoluția infecției și măsurile actualizate de protecție, pentru a putea reacționa prompt și corect la eventualele schimbări.

Reiterăm că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne a fi cea mai eficientă metodă de a evita cazurile grave de boală și deces.