Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan

Pe 9 ianuarie, a treia zi de Crăciun pe stil vechi, creștinii care urmează calendarul iulian îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinismului.

Sfântul Ștefan a fost diacon și un predicator curajos al credinței în Hristos. El a vorbit deschis despre învățătura creștină, fapt care i-a atras mânia celor care se opuneau noii credințe. A fost ucis cu pietre pentru mărturisirea sa. Moartea lui a marcat începutul persecuțiilor împotriva creștinilor. Biserica îl cinstește ca simbol al curajului, al credinței și al jertfei.

Tradițiile populare spun că icoana Sfântului Ștefan adusă în casă aduce spor și sănătate familiei tale. În această zi, oamenii sunt îndemnați să lase supărările și să se împace. Se pomenesc persoanele care au murit în condiții tragice și se oferă de pomană, mai ales pentru cei care poartă numele sfântului. Credincioșii evită certurile și aleg să dăruiască o candelă sau o icoană.

Numele Ștefan vine din grecescul Stephanos și înseamnă coroană sau laureat. El simbolizează onoarea, demnitatea și biruința. În tradiția creștină, numele este legat de sacrificiu și dăruire față de credință. Sfântul Ștefan rămâne un exemplu de statornicie și asumare a credinței, chiar și în fața morții.

În Republica Moldova, numele Ștefan și derivatele sale sunt purtate de mii de persoane. Datele arată următoarea situație:

Ștefan este purtat de 11 341 de persoane.

Ștefănel de 16 persoane.

Ștefania de 432 de persoane.

Ștefana de 74 de persoane.

Ștefănița de 22 de persoane.

Ziua Sfântului Ștefan rămâne un prilej de reculegere, împăcare și respect față de credință și tradiție.