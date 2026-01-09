A fost condamnmat la închisoare pentru că a înscenat furtul propriului automobi

În încercarea de a obține o despăgubire de 30.000 de euro de la o companie de asigurări, un bărbat originar din Republica Moldova a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare în România, informează moldpres.md.

Bărbatul a reclamat în județul Iași că autoturismul ar fi dispărut după ce acesta l-ar fi lăsat pe marginea drumului din cauza unei defecțiuni. La scurt timp, a depus și cererea de despăgubire la firma de asigurări din Republica Moldova, întrucât polița acoperea inclusiv riscul de furt.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat neconcordanțe în declarațiile bărbatului. Una dintre cheile mașinii, aflată în posesia acestuia, a arătat că autoturismul a mai parcurs aproximativ 230 de kilometri la o zi după presupusul furt, indicând că vehiculul nu fusese sustras.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul și-a înscenat furtul pentru a obține banii din asigurare. Instanța l-a găsit vinovat de inducerea în eroare a organelor judiciare și l-a condamnat la 2 ani și șase luni de închisoare cu suspendare.


