Crăciunul, sărbătorit prin colinde și tradiții locale la Stoicani / VIDEO / GALERIE FOTO

Sărbătorile de iarnă au adus la Stoicani bucurie, tradiție și momente pline de emoție. Biblioteca Publică, în parteneriat cu Casa de Cultură, a organizat recent un eveniment care a apropiat spiritul Crăciunului de întreaga comunitate.

Publicul a fost încântat de interpretările talentatelor membre ale Ansamblului „Izvoraș”, care au colindat și au vestit Nașterea Domnului, păstrând vii tradițiile strămoșești. Vocile lor calde și armoniile autentice au creat o atmosferă plină de emoție și au readus în prim-plan frumusețea obiceiurilor locale.

Organizatorii au apreciat implicarea ansamblului și contribuția lor la menținerea vie a culturii locale. Mulțumiri speciale au fost adresate doamnei Galina Topor, șefa Casei de Cultură, pentru dedicarea sa și pentru că a făcut posibil ca momentele magice ale sărbătorilor să fie trăite de întreaga comunitate.

Evenimentul a fost un prilej de bucurie pentru localnici și a demonstrat că tradițiile se păstrează și se transmit atunci când oamenii se adună pentru a le celebra împreună.