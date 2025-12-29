Începând cu ziua de joi, 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse

De către
OdN
-
0
367

   Astăzi, Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind repatrierea bunurilor și scutirea de plata drepturilor de import. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse.

Modificările prevăd extinderea criteriilor de eligibilitate pentru autovehicule: plafonul de vârstă va crește de la 9 la 10 ani, valoarea automobilului de la 400 000 la 550 000 de lei, iar capacitatea cilindrică de la 2 500 cm³ la 3 000 cm³. Semnificativ este faprtul că, proectul a fost elaborat de Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, deputați PAs, care anterior au muncit peste hotare.

Inițiativa aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, care au experiență de muncă peste hotare.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCrăciunul, sărbătorit prin colinde și tradiții locale la Stoicani / VIDEO / GALERIE FOTO
Articolul următorO parte din Dealul Sorocii nu va avea apă, vreo două zile
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.