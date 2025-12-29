Începând cu ziua de joi, 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse

Astăzi, Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind repatrierea bunurilor și scutirea de plata drepturilor de import. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse.

Modificările prevăd extinderea criteriilor de eligibilitate pentru autovehicule: plafonul de vârstă va crește de la 9 la 10 ani, valoarea automobilului de la 400 000 la 550 000 de lei, iar capacitatea cilindrică de la 2 500 cm³ la 3 000 cm³. Semnificativ este faprtul că, proectul a fost elaborat de Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, deputați PAs, care anterior au muncit peste hotare.

