Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi

Pe 12 septembrie 2025, ora 09:30 – 14:30 la Palatul Culturii din Soroca, te așteaptă un eveniment dedicat femeilor curajoase, antreprenoare și inovatoare – „Cetatea Viselor Care Prind Aripi”.

Un spațiu unde ideile prind viață, poveștile inspiră și colaborările deschid noi orizonturi.

Femei curajoase, antreprenoare, inovatoare – vă invităm la un eveniment dedicat celor care transformă visele în realitate!

*Discursuri cheie de la lideri din business și guvern

*Programe de finanțare și suport pentru antreprenoare

* Istorii de succes

* Networking & prânz colaborativ

* Excursie la Cetatea Soroca

Obiectivele conferinței:

*Promovarea antreprenoriatului feminin și abilitarea economică a femeilor

*Facilitarea accesului la resurse, mentorat și know-how

*Consolidarea ecosistemului antreprenorial local

*Promovarea produselor și serviciilor autentice

*Crearea unei platforme de colaborare durabilă între antreprenoare, autorități și parteneri

„Cetatea oferă sprijin. Aripile deschid orizonturi. Împreună, transformăm visele în acțiune.”