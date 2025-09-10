Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi

Pe 12 septembrie 2025, ora 09:30 – 14:30 la Palatul Culturii din Soroca, te așteaptă un eveniment dedicat femeilor curajoase, antreprenoare și inovatoare – „Cetatea Viselor Care Prind Aripi”.
Un spațiu unde ideile prind viață, poveștile inspiră și colaborările deschid noi orizonturi.
Femei curajoase, antreprenoare, inovatoare – vă invităm la un eveniment dedicat celor care transformă visele în realitate!
*Discursuri cheie de la lideri din business și guvern
*Programe de finanțare și suport pentru antreprenoare
* Istorii de succes
* Networking & prânz colaborativ
* Excursie la Cetatea Soroca
Obiectivele conferinței:
*Promovarea antreprenoriatului feminin și abilitarea economică a femeilor
*Facilitarea accesului la resurse, mentorat și know-how
*Consolidarea ecosistemului antreprenorial local
*Promovarea produselor și serviciilor autentice
*Crearea unei platforme de colaborare durabilă între antreprenoare, autorități și parteneri
„Cetatea oferă sprijin. Aripile deschid orizonturi. Împreună, transformăm visele în acțiune.”
Participarea este GRATUITĂ, locurile sunt limitate!
Înscrie-te acum: https://form.jotform.com/243402951619053
