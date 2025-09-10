Conferința Regională AFAM – Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prind Aripi

Pe 12 septembrie 2025, ora 09:30 – 14:30 la Palatul Culturii din Soroca, te așteaptă un eveniment dedicat femeilor curajoase, antreprenoare și inovatoare – „Cetatea Viselor Care Prind Aripi”.
Un spațiu unde ideile prind viață, poveștile inspiră și colaborările deschid noi orizonturi.
Femei curajoase, antreprenoare, inovatoare – vă invităm la un eveniment dedicat celor care transformă visele în realitate! 
*Discursuri cheie de la lideri din business și guvern
*Programe de finanțare și suport pentru antreprenoare
* Istorii de succes
* Networking & prânz colaborativ
* Excursie la Cetatea Soroca

Obiectivele conferinței:
 *Promovarea antreprenoriatului feminin și abilitarea economică a femeilor
 *Facilitarea accesului la resurse, mentorat și know-how
 *Consolidarea ecosistemului antreprenorial local
 *Promovarea produselor și serviciilor autentice
 *Crearea unei platforme de colaborare durabilă între antreprenoare, autorități și parteneri

 „Cetatea oferă sprijin. Aripile deschid orizonturi. Împreună, transformăm visele în acțiune.”
 Participarea este GRATUITĂ, locurile sunt limitate!
Înscrie-te acum: https://form.jotform.com/243402951619053

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

